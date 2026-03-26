Genova, una delibera per tutelare il verde e ridurre il consumo del suolo pubblico

Meno consumo di suolo pubblico e più verde. E' quanto previsto nella delibera, su proposta dell'assessora all'Urbanistica, Verde Urbano e Smart City Francesca Coppola, approvata dalla giunta comunale.

La delibera introduce, nel Piano urbanistico comunale, le nuove definizioni di verde e di suolo come infrastrutture ecosistemiche capaci di influenzare la salute e il benessere delle persone.

In particolare, l'amministrazione comunale punta a favorire, nell'ambito degli interventi di edilizia pubblica e privata, a rimuovere superfici impermeabili e a sostituirle con superfici verdi, alberi e terreni permeabili. Allo stesso tempo, il verde viene riconosciuto come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, parte integrante della qualità urbana, della salute pubblica e della sicurezza del territorio.

"Con questa delibera si introduce, per la prima volta in modo esplicito, la tutela del suolo e del verde come elementi strutturali della pianificazione urbana. Il provvedimento riconosce il suolo come risorsa non rinnovabile - spiega l'assessora Coppola - e il verde come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, fondamentali per la qualità della vita, la salute e la sicurezza del territorio".

L'obiettivo finale è garantire uno sviluppo territoriale sostenibile per le generazioni future e presenti, riconoscendo il contributo del verde urbano alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, al miglioramento della salute pubblica ed alla qualità dello spazio urbano. La delibera proseguirà il suo iter in commissione consiliare e poi in Consiglio comunale.

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