Cavo (Confcommercio) conferma la contrarietà al distretto al Palasport: "Sfida senza precedenti per il commercio tradizionale"

“L’apertura prevista per questo venerdì del nuovo distretto commerciale all’interno del Palasport rappresenta una sfida senza precedenti per il commercio tradizionale genovese - afferma Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Parliamo di una struttura imponente che ospiterà a regime circa 100 attività commerciali, con ristorazione e una grande distribuzione alimentare”.

Confcommercio Genova ribadisce la sua storica e ferma contrarietà a un progetto che abbiamo osteggiato fin dalla sua concezione. Sebbene l'opera sia stata decisa dalla precedente giunta, all’attuale amministrazione chiediamo di intervenire oggi per mitigare un impatto che rischia di essere desertificante per le vetrine del centro e del Centro Storico.

“Mentre il nuovo mall offre oltre 700 posti auto interrati e un accesso immediato, il centro città continua a soffrire per una carenza di parcheggi che scoraggia i clienti e soffoca le imprese - prosegue Oscar Cattaneo, vice presidente vicario Confcommercio Genova. Non possiamo accettare che i genovesi siano "dirottati" verso il Palasport solo per la comodità di un posteggio. Chiediamo da anni progetti reali per nuovi parcheggi in centro. Oggi non ci bastano più le promesse: vogliamo assicurazioni scritte e cronoprogrammi certi”.

Riguardo alla proposta del Comune di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento per i prossimi due sabati, la posizione di Confcommercio è netta: è un’iniziativa apprezzabile ma non è sufficiente.

“Chiediamo - precisa l’associazione - che l'Amministrazione attivi un piano strutturale di agevolazione della sosta su tutti i posti blu del centro, valido ogni giorno. La nostra proposta è chiara:

Gratuità garantita per le prime 2 ore: il cittadino, parcheggiando l'auto e registrando la targa (tramite i parcometri o le app di gestione come EasyPark), deve poter usufruire di due ore di sosta gratuita per favorire la rotazione e l'accesso ai servizi;

Premio per lo shopping (Raddoppio a 4 ore): qualora il cittadino effettui un acquisto in un negozio di vicinato, la gratuità deve raddoppiare. Sarà l'esercente stesso, tramite un sistema digitale integrato, a segnalare la targa del cliente al gestore della sosta, estendendo immediatamente il tempo di sosta gratuita da 2 a 4 ore.

Solo attraverso questo sistema di "validazione della sosta" legato all'acquisto potremo ristabilire un minimo di equilibrio tra la grande distribuzione e il commercio di vicinato. Il piccolo commercio non chiede privilegi ma chiede di poter competere ad armi pari, offrendo ai propri clienti la stessa accessibilità e accoglienza delle grandi strutture”.

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