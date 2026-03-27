Vento forte a Genova, quasi cento interventi dei vigili del fuoco

È un bilancio impegnativo quello delle ultime ore per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire in massa per i danni causati dal vento forte: quasi cento le operazioni effettuate in tutta la città.

Emergenza – Le raffiche hanno messo sotto pressione il territorio, provocando situazioni di pericolo diffuse. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi instabili, ma anche elementi urbani come persiane, cartelloni pubblicitari, insegne e antenne danneggiate o a rischio caduta.

Operazioni – Tra gli interventi più significativi, lo smontaggio controllato di alcuni pannelli di copertura di un capannone in via Paolo Reti, resi instabili dal vento. Operazioni delicate che hanno richiesto l’impiego di squadre specializzate per evitare ulteriori rischi.

Supporto – L’intensità delle richieste ha reso necessario il rinforzo da parte di squadre provenienti da altri comandi liguri, in particolare da La Spezia e Imperia. Un supporto fondamentale per gestire l’elevato numero di segnalazioni arrivate nel giro di poche ore.

Criticità – Nonostante l’impegno dei soccorritori, restano ancora diversi interventi in coda. Le condizioni meteo e la quantità di situazioni da verificare stanno rallentando le operazioni, con priorità assegnate ai casi più urgenti.

Sicurezza – Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto negli spostamenti a piedi e in prossimità di alberi, impalcature o strutture esposte. Il vento forte continua infatti a rappresentare un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

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