Torna il treno diretto Monaco–Ancona: viaggio panoramico tra Alpi e Riviera Adriatica

A partire da domani, 3 aprile, e fino al 4 ottobre, torna il collegamento ferroviario giornaliero tra Monaco di Baviera e la costa marchigiana, già sperimentato con successo lo scorso anno e ora riproposto per soddisfare la crescente domanda di mobilità sostenibile tra Italia e Europa centrale.

Ogni giorno, una coppia di treni Railjet estende il proprio percorso da Rimini fino ad Ancona, collegando direttamente alcune delle principali località della Riviera adriatica come Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia, oltre al capoluogo marchigiano. Si tratta di un’opportunità preziosa non solo per i turisti, ma anche per chi viaggia per lavoro o vuole esplorare il territorio in modo comodo e senza cambi.

Il Railjet 83 parte da Monaco alle 9:23 e arriva ad Ancona alle 19:10, offrendo un viaggio panoramico tra le Alpi e la Pianura Padana. Il Railjet 82 lascia invece Ancona alle 11:30 per raggiungere Monaco alle 20:37. Questo collegamento diretto con Austria e Germania rappresenta una soluzione efficiente e confortevole, riducendo i tempi di viaggio e semplificando gli spostamenti internazionali, soprattutto nella stagione turistica.

Il treno offre complessivamente 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business.

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