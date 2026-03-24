Trenitalia rinnova la flotta Frecciarossa: firmato nuovo contratto con Hitachi Rail

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) continua il suo piano di modernizzazione dell’Alta Velocità con la firma di un nuovo accordo con Hitachi Rail per la fornitura di nove Frecciarossa di ultima generazione, per un investimento complessivo di circa 260 milioni di euro.

Questo nuovo contratto si aggiunge a quello siglato nel 2023, che prevedeva 36 treni, ai quali si sono successivamente aggiunti 10 convogli tramite opzione, rafforzando ulteriormente la strategia di rinnovo della flotta Frecciarossa prevista dal Piano Strategico del Gruppo FS.

Un piano di crescita fino al 2031

Con l’inclusione di queste nuove unità, il numero totale dei treni di nuova generazione salirà a 57 entro il 2029, con un obiettivo complessivo di 74 convogli entro il 2031. L’anno 2027 sarà cruciale, con la consegna di 16 nuovi treni, tra cui il primo convoglio del nuovo lotto previsto per luglio.

I Frecciarossa di ultima generazione, costruiti negli stabilimenti italiani di Napoli e Pistoia, sono progettati per circolare non solo in Italia, ma anche su sette reti ferroviarie europee. Offrono elevate prestazioni, massimo comfort e sicurezza, con spazi studiati per garantire accessibilità anche alle persone con ridotta mobilità.

Questi treni possono raggiungere una velocità massima di 300 km/h, con omologazione fino a 360 km/h, e sono equipaggiati con sistemi di trazione avanzati che ne aumentano l’efficienza energetica.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

Dal punto di vista ambientale, i nuovi convogli vantano un tasso di riciclabilità del 97,1% e un recupero dei materiali pari al 98,2%, grazie anche ai motori elettrici di ultima generazione. Pur mantenendo il design esterno e la livrea attuale, gli interni, firmati Giugiaro Design, introducono soluzioni innovative per il comfort dei passeggeri e strumenti di bordo avanzati, espressione dello stile Made in Italy.

Le piattaforme possono inoltre essere integrate con la suite digitale HMAX di Hitachi Rail, un sistema di Digital Asset Management che elabora dati in tempo reale per ottimizzare traffico, manutenzione e consumi energetici, segnando un passo importante verso la digitalizzazione del trasporto ferroviario.

Dichiarazioni dei vertici

“Con questo investimento, Trenitalia rafforza ulteriormente la propria flotta ad Alta Velocità, confermando Frecciarossa come punto di riferimento del trasporto ferroviario in Europa,” ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. “L’obiettivo è offrire treni più efficienti, sostenibili e progettati per soddisfare le aspettative dei viaggiatori, costruendo un sistema di mobilità moderno e integrato.”

Luca D’Aquila, COO di Hitachi Rail Group e Presidente di Hitachi Rail in Italia, ha aggiunto: “Questo nuovo contratto rafforza la collaborazione storica tra Hitachi Rail e Trenitalia e segna un ulteriore passo verso treni che garantiscono maggiore comfort e riducono l’impatto ambientale. Il modello di ultima generazione è pensato per il futuro dell’Alta Velocità europea.”

Verso un futuro di mobilità sostenibile

Con questo accordo, Trenitalia e Hitachi Rail confermano l’impegno comune per una mobilità ferroviaria sempre più moderna, sostenibile e competitiva, contribuendo a definire nuovi standard per l’Alta Velocità in Italia e in Europa.

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