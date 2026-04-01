Approvata la convenzione italo-francese per la linea ferroviaria Cuneo – Breil – Ventimiglia

La ratifica della convenzione tra Italia e Francia per la gestione della linea ferroviaria Cuneo – Breil – Ventimiglia rappresenta un passo storico, atteso da tempo dai territori coinvolti, in particolare Liguria e Piemonte. L’accordo, già ratificato dall’Italia, è stato ora approvato anche dall’Assemblea nazionale francese, superando definitivamente la normativa precedente risalente al 1970.

Secondo l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, la ratifica permette una ripartizione più equa dei costi del tratto francese della linea e garantirà al contempo la piena funzionalità e il miglioramento dell’infrastruttura. “Abbiamo insistito molto per arrivare a questo punto – ha dichiarato l’assessore – ed è un risultato frutto di un lavoro sinergico tra i nostri Paesi e i territori coinvolti”.

La linea Cuneo – Breil – Ventimiglia riveste un ruolo strategico, sia per la mobilità transfrontaliera che per il turismo. L’assessore ha sottolineato come il potenziamento della tratta sia al centro dei tavoli di lavoro tra Regione Liguria e Région Sud, con l’obiettivo di valorizzare un’infrastruttura già apprezzata dagli utenti, come dimostrano i successi registrati dai treni storici che vi circolano regolarmente.

Con questa approvazione, si aprono nuove prospettive per lo sviluppo internazionale della linea ferroviaria, favorendo collegamenti più efficienti tra Liguria, Piemonte e Francia e offrendo maggiori opportunità di fruizione turistica e mobilità sostenibile per cittadini e visitatori.

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