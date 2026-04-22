Genova, nasce la prima sala digitale FS per simulare e testare la rete ferroviaria nazionale

Una nuova infrastruttura digitale per migliorare sicurezza ed efficienza del sistema ferroviario italiano. A Genova è stata inaugurata la prima sala nazionale di simulazione e coordinamento della rete, sviluppata da FS Engineering, capace di riprodurre scenari complessi senza impatto sulla circolazione reale.

Innovazione – La struttura rappresenta una centrale operativa virtuale in cui è possibile testare e validare i sistemi di segnalamento ferroviario. Grazie a tecnologie avanzate, vengono simulate le attività dei dirigenti movimento e dei centri operativi, replicando fedelmente le condizioni di esercizio. L’obiettivo è anticipare in laboratorio verifiche che prima avvenivano direttamente sulla rete.

Tecnologia – L’hub utilizza server, workstation e simulatori evoluti per emulare l’intera architettura ferroviaria, inclusi i sistemi più moderni come l’ERTMS. Questo consente di analizzare anche situazioni critiche o anomalie in totale sicurezza, senza interferire con il servizio e senza rischi per i passeggeri.

Rete – La sala genovese è parte di un sistema coordinato con altre sedi a Bologna, Roma e Napoli. Una rete integrata che permette di gestire e testare configurazioni complesse su scala nazionale, migliorando la capacità di risposta del sistema ferroviario.

Sicurezza – Il nuovo approccio segna un cambio metodologico: le verifiche vengono anticipate e ottimizzate, riducendo tempi e costi. La struttura supporta inoltre il raggiungimento degli standard più elevati, come il livello SIL4, riferimento internazionale per la sicurezza ferroviaria.

Strategia – L’investimento rafforza il ruolo di FS Engineering come polo tecnologico e contribuisce alla creazione di un “gemello digitale” della rete italiana. Un passo verso una mobilità più moderna, sostenibile e affidabile.

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