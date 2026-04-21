Morte in pizzeria, nessuna intossicazione alimentare, furono cause naturali

Non emergono elementi che colleghino il locale alla tragedia: secondo la Procura, infatti, i test di laboratorio effettuati sui campioni degli alimenti consumati non hanno evidenziato anomalie né sostanze sospette.

L’aggiornamento rappresenta un passaggio cruciale nell’indagine sulla morte di un portuale di 53 anni, colto da un improvviso malore il 22 marzo scorso dopo aver cenato in una pizzeria nel quartiere di Molassana insieme alla moglie. In un primo momento, il fatto che anche la donna si fosse sentita male — pur riprendendosi successivamente — aveva portato gli investigatori a ipotizzare una possibile intossicazione alimentare legata al pasto.

Tuttavia, sia l’autopsia sia le analisi sui cibi non hanno confermato alcun nesso causale tra quanto consumato e il decesso, indebolendo così l’ipotesi iniziale.

Sulla vicenda era stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore Federico Panichi, con l’ipotesi di omicidio colposo e l’affidamento degli accertamenti ai carabinieri del NAS. Alla luce degli ultimi riscontri, però, l’inchiesta sembra ora orientata verso una possibile archiviazione.

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