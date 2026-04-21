Genova, bilancio del Comune. Bucci: "Le risorse ci sono, servono scelte coerenti”

L’avanzo di bilancio del Comune di Genova apre un nuovo fronte politico e amministrativo. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci definisce “una buona notizia” i conti in positivo di Palazzo Tursi, ma chiede di riconsiderare alcune decisioni prese nei mesi scorsi alla luce dei 45 milioni di avanzo indicati come disponibili.

Bilancio – “Il Comune di Genova ha chiuso il bilancio in positivo ed è un’ottima notizia”, afferma Bucci. Ma aggiunge un rilievo politico: “Ci si deve chiedere come mai a giugno sia stata detta una cosa che si è rivelata non vera”. Secondo il presidente, il nuovo quadro impone di rivedere alcuni interventi programmati, anche considerando le esigenze di altri Comuni liguri.

Risorse – Il nodo, per Bucci, è l’utilizzo dell’avanzo. “I soldi ci sono e devono essere spesi, questo è il compito degli amministratori”. Da qui l’ipotesi di aprire un confronto con la giunta comunale per valutare una diversa gestione di alcuni progetti.

Amt – Sul trasporto pubblico, Bucci ribadisce che il sostegno previsto non cambia. Confermati, nelle sue parole, gli impegni economici già annunciati, mentre resta da definire il passaggio tecnico e normativo per rendere operative alcune misure. “Non è in discussione la quantità di aiuto, ma la modalità operativa”.

Carlo Felice – Il presidente torna poi sul dibattito relativo ai 500 mila euro destinati al teatro e respinge l’ipotesi di modificare il riferimento ai fondi dei Parchi di Nervi. “Quei soldi sono fatti apposta, sono lì pronti per essere utilizzati”.

Critiche – Infine l’affondo politico sulle astensioni e sulle tensioni in commissione: “Queste cose dovrebbero essere approvate all’unanimità”. Un richiamo che lega bilancio, servizi e cultura a un confronto che resta apertissimo.

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