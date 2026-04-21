Genova, bilancio del Comune. Bucci: "Le risorse ci sono, servono scelte coerenti”
di Carlotta Nicoletti
“Genova ha 45 milioni da spendere, ora vanno rivisti alcuni progetti”
L’avanzo di bilancio del Comune di Genova apre un nuovo fronte politico e amministrativo. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci definisce “una buona notizia” i conti in positivo di Palazzo Tursi, ma chiede di riconsiderare alcune decisioni prese nei mesi scorsi alla luce dei 45 milioni di avanzo indicati come disponibili.
Bilancio – “Il Comune di Genova ha chiuso il bilancio in positivo ed è un’ottima notizia”, afferma Bucci. Ma aggiunge un rilievo politico: “Ci si deve chiedere come mai a giugno sia stata detta una cosa che si è rivelata non vera”. Secondo il presidente, il nuovo quadro impone di rivedere alcuni interventi programmati, anche considerando le esigenze di altri Comuni liguri.
Risorse – Il nodo, per Bucci, è l’utilizzo dell’avanzo. “I soldi ci sono e devono essere spesi, questo è il compito degli amministratori”. Da qui l’ipotesi di aprire un confronto con la giunta comunale per valutare una diversa gestione di alcuni progetti.
Amt – Sul trasporto pubblico, Bucci ribadisce che il sostegno previsto non cambia. Confermati, nelle sue parole, gli impegni economici già annunciati, mentre resta da definire il passaggio tecnico e normativo per rendere operative alcune misure. “Non è in discussione la quantità di aiuto, ma la modalità operativa”.
Carlo Felice – Il presidente torna poi sul dibattito relativo ai 500 mila euro destinati al teatro e respinge l’ipotesi di modificare il riferimento ai fondi dei Parchi di Nervi. “Quei soldi sono fatti apposta, sono lì pronti per essere utilizzati”.
Critiche – Infine l’affondo politico sulle astensioni e sulle tensioni in commissione: “Queste cose dovrebbero essere approvate all’unanimità”. Un richiamo che lega bilancio, servizi e cultura a un confronto che resta apertissimo.
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