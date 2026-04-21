Genova, Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero. Attanasio: "Dalle grandi crisi possono nascere grandi affari”

Genova torna al centro del commercio internazionale ospitando il 15 giugno la 35ª Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero. Un appuntamento che porterà in città delegati da 63 Paesi, vertici europei, ministri e imprese, con l’obiettivo di tracciare nuove strategie per l’export e affrontare le sfide dei mercati globali.

Convention – I lavori inizieranno il 13 giugno con tre giornate di incontri tra i circa 200 delegati delle 86 Camere di commercio italiane nel mondo. Al centro, confronto su internazionalizzazione, reti commerciali, approvvigionamento energetico e nuovi mercati.

Scenari – Il momento pubblico si terrà a Palazzo della Borsa con il convegno “Nuove rotte e nuove regole per gli scambi internazionali”. Invitati, tra gli altri, esponenti dell’Unione Europea e membri del governo italiano, per un confronto sul futuro del Made in Italy.

Imprese – Nel pomeriggio spazio agli incontri B2B tra aziende liguri e Camere di commercio estere, per favorire contatti diretti e opportunità di sviluppo commerciale.

Strategia – Il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio ha legato l’evento al contesto economico attuale: “Dalle grandi crisi possono nascere grandi affari”. Un messaggio che punta a leggere l’incertezza internazionale anche come occasione di riposizionamento.

Sistema Paese – Le tavole rotonde approfondiranno anche il ruolo di strumenti come ICE, SIMEST, SACE e Unioncamere nel supporto alle imprese che guardano all’estero.

Centralità – Per Assocamerestero, la scelta di Genova non è casuale. Il suo ruolo logistico e la posizione nel Mediterraneo rafforzano il significato di una convention dedicata proprio a connessioni, rotte e competitività.

Prospettive – L’appuntamento punta a consolidare il ruolo della città come nodo strategico nei flussi economici internazionali e come piattaforma di dialogo per il futuro dell’export italiano.

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