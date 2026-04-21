Ponte Serra tra gli impalcati con limite di carico. Cosa succede adesso?
di Claudio Baffico
Anche Ponte Serra, nel quartiere di Marassi, fa parte della lista degli impalcati ammalorati che, per precauzione, dovranno subire una limitazione al carico. La conferma, a Telenord, arriva dall'assessore municipale della Bassa Valbisagno Stefano Boilini, che analizza le necessarie modifiche alla viabilità, soprattutto considerando gli spostamenti in direzione stadio dei tifosi ospiti. L'assessore si addentra poi anche nel tema delle alberature, a San Fruttuoso, con importanti risultati ottenuti, e su quello legato agli investimenti per la messa in sicurezza del Rio Rovare.
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