Carlo Felice, Bucci sui finanziamenti: "L'ostruzionismo dell'opposizione è un oltraggio alla città"

Si accende lo scontro politico sul finanziamento al Teatro Carlo Felice. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci attacca l’opposizione dopo il rinvio del voto sul provvedimento che prevede 500 mila euro per il 2025, parlando di “ostruzionismo” e di un danno per la città.

Attacco – “Sono molto deluso dalla sceneggiata di oggi”, ha dichiarato Bucci, definendo quanto accaduto “un oltraggio alla città di Genova, un oltraggio al Carlo Felice”. Il presidente collega il rinvio direttamente alle manovre ostruzionistiche in aula, pur riconoscendone la legittimità formale.

Fondi – Al centro del confronto c’è il disegno di legge per lo stanziamento richiesto, secondo Bucci, dal consiglio d’amministrazione, dall’assemblea e dai revisori dei conti del teatro. “Se non lo facciamo oggi, lo facciamo la settimana prossima”, ha detto, ribadendo che il percorso andrà avanti.

Replica – Bucci respinge anche le critiche di chi contesta l’assenza di una visione futura per il Carlo Felice. “È un altro disegno di legge, sono due cose completamente diverse”, ha sostenuto, distinguendo tra il provvedimento immediato sui fondi e un eventuale intervento di prospettiva.

Scontro – Tensioni anche sul piano politico, con il presidente che richiama le posizioni espresse in passato dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore Mantovani sullo stesso stanziamento. Un passaggio che alimenta il confronto tra maggioranza e opposizione, già acceso in commissione.

Prossimi passi – Il voto dovrebbe tornare in aula martedì prossimo. L’obiettivo della maggioranza resta approvare il finanziamento senza ulteriori rinvii. Intanto il caso si trasforma in terreno di scontro politico, con il Carlo Felice al centro di una partita che va oltre il bilancio.

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