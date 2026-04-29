Italo punta alla Germania: investimento da 1,2 miliardi e debutto previsto nel 2028

A quattordici anni dal suo debutto nell’alta velocità italiana, Italo si prepara a espandere le proprie attività oltre confine, scegliendo la Germania come prossimo mercato strategico. L’amministratore delegato Gianbattista La Rocca, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha confermato che il progetto è ormai pronto a partire: dalla costituzione della società tedesca all’ottenimento della licenza ferroviaria, fino agli accordi per l’acquisto e la manutenzione dei convogli.

Il piano prevede l’impiego iniziale di 26 treni, che garantiranno circa 50 collegamenti giornalieri lungo due assi principali: da Monaco di Baviera verso Colonia e Dortmund, e da Monaco di Baviera verso Berlino e Amburgo. I convogli saranno realizzati da Siemens, uno dei principali player europei nel settore ferroviario.

L’operazione comporta un investimento significativo: circa 1,2 miliardi di euro per l’avvio del servizio, a cui si aggiungono ulteriori 2,4 miliardi destinati alla manutenzione trentennale, oltre ai costi legati alla formazione del personale e allo sviluppo dei sistemi informatici.

Secondo le previsioni, i primi treni Italo in Germania entreranno in servizio a metà del 2028. Parallelamente, la compagnia continuerà a rafforzare la propria presenza in Italia, ampliando la flotta dagli attuali 51 convogli fino a 63 nei prossimi anni e puntando a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

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