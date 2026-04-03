Via Donaver, amministratore e consulenti del super condominio al lavoro per una soluzione rapida

Continua l'inchiesta di Telenord sulla questione dell'impalcato di via Donaver, con i conseguenti risvolti legati alla doppia proprietà, comunale e privata, del tratto interessato e delle utenze sotterranee. Ai nostri microfoni, per fare il quadro della situazione, sono intervenuti l'amministratore del super condominio Marco Pestarino, il geometra Stefano Martinengo, l'avvocato Stefania Manzoni e i consiglieri municipali Giovanni Semino e Stefano Balladore. La soluzione non pare più così lontana.

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