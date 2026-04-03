Gallerie di Moneglia, arriva l'intervento di ANAS. Magro: "Fiduciosi sulla riapertura totale entro Pasqua 2027"

La riapertura delle gallerie di Moneglia compie un nuovo passo avanti. A confermarlo è il sindaco Claudio Magro, che commenta le ultime novità arrivate dal Ministero delle Infrastrutture.

«Il viceministro Edoardo Rixi ha ufficializzato l’intenzione di affidare ad ANAS la progettazione dei lavori necessari alla riapertura dell’intero tratto tra Sestri Levante, Moneglia e Riva Trigoso», spiega il primo cittadino. Un passaggio fondamentale, anche se subordinato al reperimento dei fondi necessari per i lavori, che potrebbero essere suddivisi in più fasi vista l’entità dell’investimento.

Il progetto servirà anche a chiarire eventuali limitazioni al traffico. «Il nostro auspicio è che non sia necessario alcun contingentamento», sottolinea Magro, «e che si possa tornare al transito per tutte le autovetture».

Gallerie: completati i primi interventi

Nel frattempo, arrivano segnali concreti sul fronte dei lavori già avviati. «È stato completato il secondo lotto degli interventi di messa in sicurezza delle prime gallerie che collegano le attività economiche a ridosso del centro», spiega il sindaco. Dopo una prima riapertura parziale avvenuta nei mesi scorsi, si è conclusa anche la fase definitiva con interventi strutturali e di rifinitura.

L’obiettivo iniziale era riaprire entro Pasqua, ma si registra un lieve ritardo. «Ci sono comunque i fondi e le procedure sono avviate, quindi le aspettative restano di tempi molto brevi».

Obiettivo 2027 per la riapertura completa

Per quanto riguarda la riapertura totale di almeno uno dei collegamenti principali, resta come riferimento il 2027. «Continuiamo a essere fiduciosi rispetto all’auspicio del viceministro di arrivare a una riapertura entro la Pasqua 2027», afferma Magro.

Nel frattempo, il Comune si prepara a informare direttamente i cittadini: «Convocheremo un’assemblea pubblica entro la prima metà di aprile. Ora abbiamo finalmente notizie più certe da condividere».

Turismo e disagi per i residenti

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, resta il tema dell’impatto economico. «L’esperienza dell’anno scorso ci dice che dal punto di vista turistico l’impatto è stato limitato», spiega il sindaco. «Diverso è il discorso per i residenti, che subiscono disagi importanti, soprattutto per motivi di lavoro o per chi vive lontano dalle stazioni ferroviarie». Chi deve spostarsi verso Genova o i centri vicini è infatti costretto spesso all’uso dell’auto, con tempi più lunghi e difficoltà logistiche.

Viabilità alternativa e sicurezza

Una buona notizia arriva però dalla viabilità alternativa: è stata riaperta completamente la Strada Provinciale 68 del Facciu, dopo gli interventi di messa in sicurezza. «Un risultato importante raggiunto grazie all’impegno di tecnici e imprese», sottolinea Magro.

Sul fronte sicurezza, è stato attivato anche un accesso di emergenza per le ambulanze in località Tessi, realizzato con il supporto della Regione Liguria e del concessionario autostradale. «Era una priorità assoluta: ridurre i tempi di accesso al pronto soccorso può fare la differenza».

Un problema storico

La fragilità delle gallerie di Moneglia non è una novità. «Parliamo di infrastrutture con oltre 150 anni di vita», ricorda il sindaco. «Richiedono manutenzione costante e grande attenzione alla sicurezza».

Le alternative strutturali, come nuovi collegamenti stradali o ferroviari, restano al momento difficilmente sostenibili per i costi elevati. «Continuiamo a lavorare per riaprire la strada delle gallerie, senza abbandonare ipotesi future, ma oggi la priorità è questa».

“Siamo sulla strada giusta”

Il quadro complessivo, pur tra ritardi e difficoltà, è in miglioramento. «Comprendo i disagi dei cittadini», conclude Magro, «ma voglio assicurare che stiamo lavorando con determinazione per arrivare a una soluzione. Serve ancora un po’ di pazienza, ma siamo sulla strada giusta».

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