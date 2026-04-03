Genova sperimenta l’intelligenza artificiale per prevenire le alluvioni

L’intelligenza artificiale entra nella prevenzione del rischio alluvionale: il Comune di Genova partecipa al progetto europeo Aiflows, diventando città pilota per testare nuovi modelli predittivi.

Progetto – L’iniziativa, inserita nel programma Horizon Europe, punta a sviluppare sistemi basati su IA capaci di analizzare e prevedere gli effetti di eventi estremi. L’obiettivo è anticipare scenari di rischio e supportare decisioni più rapide ed efficaci.

Tecnologia – Al centro del progetto ci sono i cosiddetti “gemelli digitali urbani”, modelli virtuali delle città che permettono di simulare inondazioni fluviali e piogge intense. Grazie a questi strumenti sarà possibile individuare in anticipo le aree più esposte e stimare i potenziali danni.

Ruolo – Genova sarà uno dei territori su cui testare concretamente queste tecnologie. La città ligure, spesso esposta a criticità idrogeologiche, diventa così un laboratorio per sviluppare soluzioni innovative applicabili anche in altri contesti europei.

Obiettivo – «L’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata ai modelli urbani consentirà di migliorare la capacità di previsione e di intervento», ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante. «Decisioni più tempestive e mirate saranno fondamentali per la sicurezza dei cittadini».

Sviluppo – Il progetto è coordinato da un istituto di ricerca polacco e coinvolge diversi partner internazionali. L’obiettivo è rafforzare la gestione delle emergenze attraverso strumenti tecnologici avanzati, con ricadute concrete nel medio e lungo periodo.

Prospettive – «Essere territorio pilota significa contribuire allo sviluppo di soluzioni avanzate», ha aggiunto Ferrante, sottolineando come i risultati potranno migliorare in modo duraturo le strategie di prevenzione e risposta agli eventi estremi.

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