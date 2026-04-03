Protezione civile, Genova aderisce al progetto europeo per prevenire il rischio alluvioni grazie all'uso dell'IA

L'Intelligenza artificiale per prevenire il rischio alluvioni. Il Comune di Genova aderisce, in qualità di partner, alla proposta progettuale Aiflows - AI-driven flood impact warnings. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma europeo Horizon Europe.

Il progetto Aiflows ha l'obiettivo di sviluppare modelli avanzati di intelligenza artificiale applicati a gemelli digitali urbani su scala locale, in grado di simulare scenari di inondazione fluviale e pluviale, individuare le aree a rischio e stimare i potenziali danni prima del verificarsi degli eventi. L'obiettivo è rafforzare i processi decisionali e rendere più efficace la gestione delle emergenze.



La proposta progettuale, coordinata dall'Instytut chemii bioorganicznej polskiej akademii nauk, prevede il coinvolgimento del Comune di Genova come territorio pilota per testare e validare queste tecnologie innovative, anche in relazione alle possibili applicazioni operative nella gestione delle emergenze.



"Con l'adesione a questo progetto - spiega l'assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante - Genova compie un passo importante verso l'innovazione nella prevenzione del rischio alluvionale. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata ai modelli urbani consentirà di migliorare la capacità di previsione e di intervento, rendendo più efficaci e tempestive le decisioni a tutela della sicurezza dei cittadini. Essere territorio pilota significa anche contribuire allo sviluppo di soluzioni avanzate che potranno avere ricadute concrete e durature sulla gestione delle emergenze".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.