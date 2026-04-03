Furti in appartamento, smantellata banda tra Liguria e Toscana: 13 indagati

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una banda specializzata in furti in abitazione attiva da anni tra Liguria e Toscana. Tredici le persone indagate, con otto misure cautelari eseguite.

Operazione – L’intervento è scattato alle prime ore del mattino su coordinamento della Procura della Spezia. Oltre 120 militari sono stati impegnati nell’azione, coinvolgendo reparti territoriali e unità specializzate provenienti da più regioni.

Indagini – Al centro dell’inchiesta un gruppo ritenuto responsabile di numerosi colpi in appartamento. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata ai furti domestici, con attività che si sarebbe protratta nel tempo su un ampio territorio.

Territorio – Le perquisizioni sono state effettuate in diverse province: oltre alla Spezia, anche Torino e varie aree della Toscana, tra cui Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa. Un’operazione coordinata che evidenzia la dimensione interregionale del gruppo.

Forze in campo – All’operazione hanno partecipato i carabinieri del Comando provinciale della Spezia, supportati dai reparti speciali, tra cui i Sos del 2° Battaglione Liguria e del 6° Battaglione Toscana, oltre alle Aliquote di primo intervento di Genova.

Obiettivo – L’azione mira a interrompere una rete criminale radicata e a contrastare un fenomeno particolarmente sentito dai cittadini, come quello dei furti nelle abitazioni, che incide direttamente sulla percezione di sicurezza.

Sviluppi – Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio le responsabilità dei singoli e verificare eventuali ulteriori episodi riconducibili al gruppo.

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