Cinque Terre, riaperta la Via dell’Amore dopo lo smottamento di febbraio

La Via dell’Amore torna completamente accessibile. Dopo lo smottamento dello scorso febbraio, sono stati conclusi gli interventi che hanno consentito la riapertura del tratto vicino all’ingresso lato Manarola.

Intervento – Il cedimento, avvenuto l’8 febbraio, aveva interessato un muro a secco appartenente a un terreno privato, interrompendo uno dei percorsi più iconici delle Cinque Terre. Per garantire una rapida soluzione, il Comune è intervenuto direttamente assumendo temporaneamente il controllo delle aree coinvolte.

Lavori – Le opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino del collegamento tra Riomaggiore e Manarola sono state affidate all’impresa Gheller, già impegnata nei precedenti interventi lungo il tracciato. L’obiettivo era consentire una riapertura in tempi brevi, limitando i disagi per residenti e visitatori.

Verifiche – Durante le operazioni sono stati effettuati sopralluoghi tecnici congiunti tra il personale comunale e gli esperti incaricati. Le verifiche hanno permesso di monitorare lo stato dell’area e di procedere con sicurezza fino alla conclusione della prima fase dei lavori.

Percorso – Con la riapertura del tratto lato Manarola, torna pienamente fruibile l’intero itinerario della Via dell’Amore, uno dei simboli turistici e paesaggistici della Liguria, frequentato ogni anno da migliaia di visitatori.

Prospettive – L’intervento rappresenta un passaggio importante per la continuità del percorso, anche se resta alta l’attenzione sulla manutenzione e sulla prevenzione del rischio idrogeologico in un territorio fragile come quello delle Cinque Terre.

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