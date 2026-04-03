Genova entra nella rete europea delle città portuali per sviluppo sostenibile e identità comune

Genova rafforza la propria dimensione internazionale entrando nel progetto europeo EuAmbassadors, una rete di città portuali impegnate a promuovere sviluppo sostenibile e identità europea condivisa.

Progetto – L’iniziativa, coordinata dal Comune del Pireo nell’ambito del programma Networks of Towns, punta a creare una collaborazione tra città portuali europee. L’obiettivo è valorizzare il loro ruolo strategico non solo per il commercio e il turismo, ma anche come luoghi di incontro tra culture diverse.

Ruolo – Con questa adesione, il Comune di Genova si posiziona come attore attivo nel dialogo europeo. Le città portuali vengono riconosciute come snodi fondamentali per lo sviluppo economico e per la costruzione di una identità europea più inclusiva.

Opportunità – «Con questa adesione, Genova rafforza il suo ruolo nel panorama europeo come città portuale aperta, dinamica e capace di costruire relazioni internazionali», ha dichiarato l’assessora al Turismo e marketing territoriale Tiziana Beghin. Il progetto viene visto come una leva per generare nuove occasioni di crescita.

Sviluppo – Tra gli obiettivi principali ci sono il potenziamento delle sinergie tra turismo, commercio e cultura, oltre al coinvolgimento diretto dei cittadini. «Rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare la nostra identità e sviluppare nuove sinergie», ha aggiunto Beghin.

Prospettive – L’ingresso nella rete EuAmbassadors apre la strada a scambi, collaborazioni e iniziative condivise con altre città europee. Un percorso che punta a rafforzare il ruolo di Genova come hub mediterraneo capace di coniugare tradizione portuale e innovazione.

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