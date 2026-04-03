Lavoratori del Don Orione in agitazione: il rinnovo del contratto non può più attendere
di Redazione
Oltre un centinaio di persone si sono radunate davanti al Don Orione di via Cellini per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto, scaduto da ben 13 anni. Presenti anche le rappresentanze sindacali, decise ad andare fino in fondo alla vicenda. Una protesta civile ma decisa, caratterizzata da slogan, striscioni, bandiere e fumogeni. Telenord ha raccolto diverse voci e testimoniato un comprensibile disagio per la situazione che si è venuta a creare.
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