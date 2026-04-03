Pasqua a Genova: sepolcri, tradizioni e uova di cioccolato

A Genova la Pasqua si respira tra le vie del centro, affollate di turisti e genovesi intenti negli ultimi acquisti. Protagonista indiscusso è l’uovo di cioccolato, simbolo di una tradizione che unisce gusto e sorpresa, capace ogni anno di accendere la curiosità di grandi e piccoli.

Tra vetrine colorate e negozi presi d’assalto, c’è chi sceglie l’essenziale: un uovo e una colomba, quanto basta per condividere la festa in famiglia o con gli amici. È il caso di Ivana, incontrata tra la folla, che racconta una Pasqua semplice ma sentita con gli affetti, i ricordi e un immancabile desiderio: la pace. Un augurio che, di questi tempi, risuona più forte che mai.

Non manca chi si concede un piccolo regalo personale, acquistando un uovo “nel dubbio”, o chi ricorda con nostalgia le sorprese dell’infanzia, quando anche il contenuto più semplice bastava a rendere speciale la festa. Per molti, infatti, il vero fascino dell’uovo resta proprio ciò che si nasconde al suo interno: un mistero che continua ad affascinare generazioni.

Ma dietro il cioccolato si nasconde una storia ben più antica. Come spiega l’antropologo Paolo Giardelli, il simbolo dell’uovo affonda le radici in culture millenarie: rappresenta la vita, la rinascita, il ciclo della natura. Dalla Siberia all’antica Grecia, passando per i Romani e i Celti, l’uovo è sempre stato emblema di primavera e rinnovamento.

Accanto alla tradizione dolciaria, resta viva anche quella religiosa. In queste ore, le chiese genovesi si riempiono per la visita ai “sepolcri”, gli altari della reposizione allestiti per il venerdì Santo. Un rito che invita alla riflessione e che, secondo la tradizione, prevede la visita a un numero dispari di chiese.

Pasqua a Genova si conferma un momento ricco di significati: dalla dolcezza del cioccolato alla profondità dei riti, passando per il desiderio universale di serenità. E mentre le uova restano ancora chiuse, cresce l’attesa per quella sorpresa che, in fondo, rappresenta un po’ il simbolo stesso della vita: imprevedibile e preziosa.

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