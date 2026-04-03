Pasqua 2026, i genovesi: "Dentro l’uovo vogliamo la pace nel mondo!”

Cosa vorremmo davvero trovare dentro l’uovo di Pasqua? Non sorprese materiali, né oggetti destinati a essere dimenticati in fretta, ma qualcosa di molto più profondo. È questo il filo conduttore che emerge dalle voci delle persone, tra desideri semplici e speranze universali.

C’è chi sogna “tanta felicità”, chi parla di “serenità” e chi, con uno sguardo più ampio, desidera “la pace nel mondo”. In un periodo storico segnato da incertezze e tensioni, il bisogno di armonia si fa sentire con forza, diventando il regalo più prezioso che si possa immaginare.

Non mancano desideri personali, come un bel viaggio, un nuovo inizio o persino un amico a quattro zampe. Qualcuno, con un pizzico di ironia, ammette di volere “tanti soldi” o addirittura una macchina. Ma anche dietro queste richieste si nasconde spesso una ricerca di sicurezza e tranquillità.

Colpisce soprattutto la consapevolezza di molti: certe cose non si trovano dentro un uovo di cioccolato. “La pace e la serenità dobbiamo conquistarcele diversamente”, dice qualcuno. Ed è forse questa la riflessione più significativa: i veri doni non si scartano, si costruiscono giorno dopo giorno.

Tra chi produce e decora le uova con passione e chi le riceve con curiosità, emerge un desiderio comune: vivere in un mondo più accogliente, meno aggressivo, più umano. Un mondo fatto di piccoli gesti, relazioni sincere e momenti di gioia condivisa.

E allora, forse, la sorpresa più bella è proprio questa: ricordarci che la felicità, la pace e la serenità non sono oggetti da trovare, ma valori da coltivare.

Buona Pasqua, con la speranza che ognuno possa trovare, dentro e fuori dall’uovo, ciò che conta davvero.

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