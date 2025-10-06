Via delle Campanule si trasforma: in arrivo un centro polisportivo d’eccellenza a Quarto Alto

Un nuovo polo sportivo e sociale nascerà nel cuore di Quarto Alto: l’area di via delle Campanule, da tempo in stato di parziale abbandono, sarà completamente riqualificata e trasformata in un centro polisportivo moderno, inclusivo e sostenibile. Il progetto è stato reso possibile grazie alla concessione di 15 anni assegnata dal Comune di Genova all’Angelo Baiardo e alla Genova Beach Soccer (GBS), già presenti sul territorio con il GBS Stadium.

"Siamo orgogliosi ed emozionati, lavoravamo da anni a questa firma", hanno commentato con soddisfazione Cristina Erriu (presidente dell'Angelo Baiardo) e Paolo Covotta (presidente della Genova Beach Soccer). "L’area potrà finalmente tornare a vivere, diventando un presidio sociale e sportivo imprescindibile per la comunità genovese".

Il progetto, nato in sinergia con le associazioni di quartiere e già condiviso con società ed enti di promozione sportiva, punta a offrire spazi e attività per tutte le fasce d’età: bambini, anziani e persone con disabilità saranno al centro di un’offerta sportiva che integrerà discipline tradizionali e innovative. Oltre agli impianti sportivi, sono previsti interventi di riqualificazione green, strutture dedicate al benessere e alla valorizzazione dell’ambiente urbano circostante.

"Gli spazi saranno pensati come luoghi di aggregazione e inclusione, accessibili a tutti – continuano Erriu e Covotta –. Vogliamo restituire al quartiere un punto di riferimento per lo sport e la socialità, capace di generare impatto positivo per l’intera città".

La presentazione ufficiale del progetto è attesa per novembre, presso la sede del Municipio Levante. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, le società promotrici e le realtà associative del territorio.

