Via dell’Amore: oltre 370.000 visitatori in sette mesi, simbolo di turismo sostenibile alle Cinque Terre

La Via dell’Amore continua a incantare il mondo: dalla riapertura del 14 febbraio 2025 a ottobre, il celebre sentiero panoramico di Riomaggiore, nel Parco nazionale delle Cinque Terre, ha accolto più di 370.000 visitatori.

Il Comune di Riomaggiore e il Parco hanno aggiornato gli orari di accesso per la prossima stagione: dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026 il percorso è aperto ai turisti dalle 9 alle 18, mentre i residenti potranno continuare a percorrerlo anche in orario serale, fino all’una di notte.

Riaperta dopo gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa, la Via dell’Amore si conferma un simbolo di equilibrio tra tutela, accoglienza e identità territoriale.



“La Via dell’Amore rappresenta il modo in cui le Cinque Terre sanno accogliere il mondo — ha dichiarato la sindaca Fabrizia Pecunia —. È un asse di relazione civica dove cultura, collettività e sostenibilità si intrecciano, anche grazie a iniziative come Viva Liguria Cardioprotetta e ai progetti con le scuole.”

