Via Corsica, lavori più complessi del previsto: almeno due mesi di chiusura

I lavori in via Corsica, nel quartiere di Carignano, si prolungheranno più del previsto: non più un mese, ma circa due. La decisione arriva dopo il cedimento della carreggiata avvenuto lunedì, che ha costretto alla chiusura del tratto interessato, causando inevitabili disagi alla circolazione.

Durante il consiglio comunale, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha spiegato che le verifiche effettuate dai tecnici di Ireti hanno individuato l’origine del problema nel crollo di una condotta fognaria. L’intervento si è quindi rivelato più complesso del previsto, anche perché sarà necessario realizzare una palificazione in cemento per mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, per ridurre l’impatto sul traffico, è stato riaperto il controviale sul lato est, e l’assessore ha espresso parere favorevole anche all’utilizzo di quello sul lato ovest, come proposto durante il dibattito consiliare.

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