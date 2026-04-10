Busalla capitale dei giovani talenti: torna il Concorso Internazionale di Musica Città di Busalla “Sono-Spazio 2026”

Il panorama musicale ligure si arricchisce con la terza edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Busalla “Sono-Spazio 2026”, un appuntamento ormai consolidato che si svolgerà presso Villa Borzino, Busalla, Liguria dal 13 al 19 aprile. L’evento, organizzato dall’Associazione Musicamica e diretto artisticamente da Giovanna Savino, è stato presentato ufficialmente il 10 aprile nella Sala Trasparenza della Regione Liguria.

La manifestazione, che negli anni ha visto una crescita significativa sia in termini di partecipazione che di qualità artistica, si propone di promuovere giovani talenti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro occasioni concrete di crescita e visibilità. Diverse le categorie in concorso, dal pianoforte al flauto traverso, dal canto lirico alla musica da camera, con sezioni sia in presenza sia online.

Ad aprire ufficialmente il concorso sarà, la sera del 10 aprile, il concerto della pianista Claudia Vento, vincitrice assoluta dell’edizione 2025, che si esibirà proprio nella suggestiva cornice di Villa Borzino.

Il concorso mette in palio numerosi premi, tra cui borse di studio e opportunità concertistiche. Tra questi spicca il primo premio assoluto “Città di Busalla” del valore di 1500 euro, a conferma dell’impegno nel sostenere concretamente il percorso dei giovani musicisti.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo musicale, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per il territorio.

«Il ritorno del Concorso Internazionale Città di Busalla "Sono-Spazio 2026" è un'ottima notizia per lo scenario artistico e culturale in ambito regionale e nazionale - dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro -. La presenza di musicisti di altissimo livello e di una commissione di caratura internazionale è un elemento che rende ancora più suggestiva questa kermesse. L'obiettivo è quello di premiare il lavoro di tanti giovani talentuosi, chiamati ad esibirsi in un programma che spazia fra diverse categorie, dal flauto traverso alla musica da camera. Un bel biglietto da visita che testimonia la capacità della Liguria di celebrare la musica e la cultura accogliendo eventi in luoghi davvero unici, come Villa Borzino a Busalla.»

Sulla stessa linea anche l’assessore alla cultura del Comune di Busalla Fabrizio Fazzari: «È un orgoglio vedere come il legame tra Busalla e la musica si consolidi nel tempo. Anche quest'anno la nostra programmazione culturale parte con l'energia del concorso 'Sono Spazio', un'iniziativa di grande valore ideata dalla Maestra Giovanna Savino che trasforma Villa Borzino in un laboratorio di talento. Da anni la Villa ospita concerti di altissimo livello, ma la dimensione del concorso ha un valore aggiunto: ci permette di dare spazio alle nuove generazioni. Vedere questi giovani artisti esibirsi qui è una promessa di bellezza per le stagioni musicali che verranno.»

Grande soddisfazione anche da parte della direttrice artistica Giovanna Savino: «Sono molto felice di poter presentare la terza edizione di “SONO-SPAZIO”. Questo traguardo è un vero orgoglio per me e per Associazione Musicamica, soprattutto per la crescita che abbiamo riscontrato. E la cosa che mi rende ancora più compiaciuta è data dalle grandi qualità e preparazione dei partecipanti. Lo scorso anno è stato così, per questa edizione non mi aspetto niente di meno. Tanto più che il concorso ha lo scopo di divulgare la cultura musicale soprattutto verso i giovani e coltivare nuovi talenti. Attraverso “Sono-Spazio” avrebbero un’opportunità di crescita, uno scambio culturale, musicale e magari anche la possibilità di vincere concerti premio o borse di studio. Questo è ciò che cerchiamo di fare nel nostro piccolo. E poi magari acquisirebbero maggior consapevolezza delle loro potenzialità anche attraverso una sana competizione! Il supporto delle Istituzioni è davvero importante e ci rende più credibili e più forti, per cui ringrazio Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e il Comune di Busalla.»

Con il patrocinio delle principali istituzioni locali, il concorso si conferma così un evento di rilievo capace di unire qualità artistica, valorizzazione del territorio e sostegno alle nuove generazioni, trasformando Busalla in un punto di riferimento per la musica internazionale.