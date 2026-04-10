Forum ecosostenibilità Tn, Monti: "Grande partecipazione alla seconda edizione, ora guardiamo al prossimo"

Si chiude con un bilancio positivo il secondo Forum nazionale sull’Ecosostenibilità organizzato da Tn Events e ideato da Massimiliano Monti: due giorni di confronto tra istituzioni, consorzi e aziende per rilanciare il ruolo strategico dei rifiuti come risorsa.

Evento – Il Forum ha riunito operatori pubblici e privati provenienti da tutta Italia, creando un momento di dialogo concreto sui temi della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare. Al centro del dibattito, la necessità di rafforzare una visione condivisa: trasformare i rifiuti in risorse e consolidare un modello sostenibile a livello nazionale.

Partecipazione – Tra gli elementi più rilevanti dell’edizione, la presenza di tutti i principali consorzi italiani e delle più importanti aziende del settore. "Un risultato che ha consentito di mettere attorno allo stesso tavolo competenze diverse e complementari, favorendo un confronto diretto sulle criticità e sulle opportunità del sistema", ha detto Monti.

Istituzioni – "Significativa anche la partecipazione istituzionale, con la presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha contribuito a rafforzare il dialogo tra politica e operatori del settore. Un segnale della crescente attenzione verso le politiche ambientali e la gestione delle risorse".

Obiettivi – “Abbiamo portato al tavolo tutti i consorzi italiani e sottolineato quanto sia importante la consapevolezza sul tema delle risorse derivate dai rifiuti”, è stato evidenziato. L’obiettivo è rendere sempre più efficace la comunicazione e diffondere una cultura condivisa della sostenibilità.

Prospettive – Il Forum guarda già al futuro, con l’intenzione di consolidare il percorso avviato e ampliare ulteriormente il coinvolgimento degli attori del settore. "L’ambizione è trasformare l’evento in un punto di riferimento stabile per il dibattito nazionale", ha concluso Monti.

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