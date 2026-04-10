Forum ecosostenibilità Tn, Acciaio e riciclo, la sfida dell’innovazione: "L’Italia già in linea con gli obiettivi europei al 2030"

L’innovazione tecnologica sta trasformando la filiera dell’acciaio, puntando sul riciclo del rottame per ridurre drasticamente le emissioni e rafforzare un modello industriale sostenibile.

Innovazione – L’industria dell’acciaio, tra le più antiche e consolidate, continua a evolversi grazie alla tecnologia. “È stata pioniera dello sviluppo tecnologico da oltre 200 anni e continua a esserlo”, viene sottolineato da Federico Fusari direttore generale RICREA. Oggi il progresso si concentra soprattutto sull’ottimizzazione delle materie prime e sui processi produttivi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Produzione – Due le principali modalità di produzione: l’alto forno, basato su materie prime vergini, e il riciclo del rottame. È proprio quest’ultima strada a rappresentare il futuro del settore. I numeri sono significativi: produrre una tonnellata di acciaio con materie prime tradizionali genera circa 2,5 tonnellate di CO2, contro i soli 300 kg derivanti dall’utilizzo di rottame.

Obiettivi – L’Italia si presenta già allineata agli obiettivi europei, che prevedono entro il 2030 l’80% di materiale riciclato rispetto all’immesso sul mercato. Un traguardo già raggiunto e ora da consolidare, anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini e amministrazioni.

Cittadini – Il ruolo dei cittadini resta centrale. “È il volano che determina il successo di qualunque iniziativa”, viene evidenziato. Il corretto conferimento dei rifiuti è infatti essenziale per garantire l’efficienza dell’intero sistema di riciclo.

Formazione – Grande attenzione è rivolta alle giovani generazioni, considerate decisive per il futuro del settore. Campagne educative e progetti nelle scuole puntano a rafforzare una cultura diffusa del riciclo, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti.

Prospettive – La sfida ora è mantenere la leadership europea, migliorando ulteriormente le performance e rendendo sempre più efficiente l’intera filiera. L’obiettivo è chiaro: un sistema circolare capace di coniugare sviluppo industriale e sostenibilità ambientale.

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