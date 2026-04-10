Forum ecosostenibilità Tn, Turismo, Werdin (Federalberghi): "Pasqua da record in Liguria: alberghi al 95% e crescita degli italiani"

La Liguria archivia un ponte pasquale oltre le aspettative, con strutture ricettive quasi al completo e una crescita significativa della domanda interna. Un segnale positivo per il comparto turistico, che guarda con cauto ottimismo alla stagione estiva.

Bilancio – “Il bilancio è molto positivo, non ci aspettavamo un risultato così eclatante”, afferma Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria. Le strutture alberghiere hanno registrato un tasso di occupazione medio del 95% su tutto il territorio regionale.

Fattori – Tra le cause del boom, il meteo favorevole e l’aumento dei costi di viaggio. Il caro carburanti ha infatti spinto molti turisti, soprattutto da regioni vicine come Piemonte e Lombardia, a scegliere mete più prossime. “La Liguria è il mare naturale di queste regioni”, sottolinea Werdin.

Domanda interna – Rispetto agli anni precedenti si registra un incremento della clientela italiana. A incidere anche l’incertezza internazionale, che ha frenato i viaggi verso destinazioni più lontane come Medio Oriente e Mar Rosso.

Stranieri – Nonostante la crescita degli italiani, il turismo internazionale resta un pilastro, soprattutto nel Levante ligure. In alcune aree, la presenza straniera raggiunge il 70-75% delle presenze, confermando l’attrattività del territorio.

Dati – Le rilevazioni, condivise anche con l’assessorato regionale, confermano un andamento uniforme tra le diverse province. Un risultato che rafforza la fiducia degli operatori del settore.

Prospettive – Le aspettative per l’estate sono positive, ma restano alcune incognite legate al contesto geopolitico ed economico. “Il panorama internazionale cambia rapidamente”, osserva Werdin, invitando alla prudenza.

Scenario – Il settore punta ora a consolidare i risultati senza dipendere da fattori esterni, valorizzando l’offerta territoriale e la capacità attrattiva della regione.









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