Sampierdarena, bidone abbandonato finalmente rimosso: i cittadini ringraziano Telenord

Dopo quasi due anni di segnalazioni, proteste e richieste di intervento, il bidone abbandonato sul marciapiede è stato finalmente rimosso. Una notizia accolta con sollievo e soddisfazione dai residenti della zona, che da tempo convivevano con una situazione di degrado e potenziale rischio.

Al posto del fusto, è rimasto soltanto un alone scuro sull’asfalto, segno evidente che il contenuto non era semplice acqua. L’area, recentemente riqualificata, era stata deturpata da quella presenza ingombrante e maleodorante che per mesi aveva reso difficile anche il semplice passaggio pedonale.

Determinante è stata la mobilitazione dei cittadini e del Comitato lungomare Canepa, che non hanno mai smesso di segnalare il problema. Il tam tam mediatico ha contribuito ad accelerare un intervento atteso da tempo. I residenti sottolineano come difficilmente si sarebbe arrivati a una soluzione così rapida senza l'attenzione crescente di una giornalista che si è presa in carico questa situazione seguendo in queste ultime settimane il caso del fusto abbandonato con continui interventi in tv.

"Finalmente lo hanno tolto, ma adesso serve una pulizia profonda: il marciapiede è completamente macchiato".

Soddisfazione anche tra gli attivisti del quartiere, che però invitano a non abbassare la guardia: "Abbiamo ottenuto un risultato importante, ma ora bisogna garantire manutenzione e decoro costante", spiegano dal comitato. La zona di via Sampierdarena è soggetta a forte pressione ambientale e urbana, tra traffico intenso, cantieri ancora aperti e infrastrutture impattanti.

Resta il problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti, una pratica purtroppo diffusa nonostante l’esistenza di servizi dedicati al ritiro a domicilio. Un comportamento che i residenti definiscono «incivile» e che rischia di vanificare gli sforzi di riqualificazione urbana.

La rimozione del bidone rappresenta un passo verso il ripristino del decoro ed è esempio concreto di cittadinanza attiva.

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