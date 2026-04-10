Come fronteggiare i disagi di vento e maltempo a Genova: i consigli dei Vigili del Fuoco

Come affrontare al meglio le giornate di vento forte e maltempo a Genova, città particolarmente esposta a queste condizioni, soprattutto nei mesi più instabili? Il tema è stato al centro di un approfondimento in Liguria Live a Telenord, dove Gian Carlo Moreschi, Sommozzatore Direttore Coordinatore Speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ospite in studio, ha illustrato comportamenti e precauzioni utili per ridurre i rischi.

Tra le principali raccomandazioni, l’attenzione agli oggetti esposti all’esterno delle abitazioni: vasi, tende, persiane e arredi da balcone possono trasformarsi in elementi pericolosi in presenza di raffiche intense. È fondamentale fissarli o metterli in sicurezza per evitare cadute o danni a persone e cose.

Un altro aspetto cruciale riguarda gli spostamenti: in caso di allerta meteo, è consigliabile limitare gli spostamenti non necessari e prestare particolare cautela nelle zone alberate o vicino a impalcature e cantieri, dove il rischio di caduta di rami o materiali è più elevato. Anche alla guida è importante mantenere la massima prudenza, soprattutto su viadotti e tratti esposti al vento.

Moreschi ha sottolineato inoltre l’importanza della prevenzione domestica: controllare periodicamente lo stato di tetti, grondaie e strutture esterne può evitare situazioni critiche durante le ondate di maltempo. Allo stesso modo, è utile tenersi aggiornati sulle allerte diffuse dalla Protezione Civile e seguire le indicazioni delle autorità.

Infine, un richiamo al buon senso: comportamenti responsabili e attenzione alle condizioni meteo possono fare la differenza nel prevenire incidenti. In una città come Genova, dove vento e pioggia possono diventare improvvisamente intensi, la preparazione resta il primo strumento di sicurezza.

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