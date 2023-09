Vespa Velutina, invasione anche in Liguria: "Insetto aggressivo, caccia soprattutto le api"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Originaria del sud-est asiatico e giunta in Italia dai confini francesi, l’esemplare di vespa Velutina killer è il nuovo grande ostacolo che le bee-farm e le aziende agricole liguri devono affrontare.

“È bastato portare in Italia una regina nel vaso di alcuni bonsai per essere invasi- spiega Davide Camera, titolare dell’azienda agricola “La casa di Giovanni”, per ora i numeri rimangono piccoli ma continuano ad aumentare in Liguria, Basso Piemonte e Toscana. Si tratta di un insetto molto aggressivo e invasivo, che d’estate si ciba di api”.

A differenze delle comuni vespe, le Velutine costruiscono nidi oltre i dieci metri d’altezza, rendendo questi difficili da raggiungere e abbattere per i contadini. Si contraddistinguono, inoltre, per il caratteristico volo “ad elicottero” e per le abili capacità predatorie: rimangono in attesa delle api fuori dagli alveari e le attaccano quando sono cariche di polline.

“Gli apicoltori da soli non possono riuscire ad abbatterle e le produzioni di miele continuano ad essere a rischio, - sottolinea Camera- per questo è importante imparare a costruire e piazzare trappole in primavera, per far sì che il numero di nidi di questo esemplare non cresca”.