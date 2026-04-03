Vertice a Tursi tra sindaca Salis e delegazione Usa: collaborazioni future tra Genova e la California
di Redazione
GENOVA – Si è svolto questa mattina, nell'ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, l'incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e una delegazione istituzionale proveniente dagli Stati Uniti, composta prevalentemente da membri dei Parlamenti statali della California.
La delegazione è in visita in Europa (con tappe a Nizza, Montecarlo e Genova, fra le altre) con l’obiettivo di approfondire alcuni temi strategici legati allo sviluppo urbano ed economico, con particolare attenzione al ruolo delle infrastrutture, alla logistica, alla gestione delle risorse energetiche e alla portualità.
La visita ha rappresentato un’occasione di dialogo istituzionale e di scambio di esperienze su temi di interesse comune, nell’ottica di rafforzare relazioni e possibili collaborazioni future a livello internazionale fra Genova e la California.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Regione, il presidente Bucci incontra una delegazione del parlamento della California
04/04/2026
di Redazione
Sindacati medici: stop allo stato di agitazione, parte confronto costante con la Regione
03/04/2026
di Claudio Baffico
Genova, nasce l’ufficio LGBTQIA+, Gibelli a Telenord: “Non uno sportello, ma un laboratorio di diritti”
03/04/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto