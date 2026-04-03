Vertice a Tursi tra sindaca Salis e delegazione Usa: collaborazioni future tra Genova e la California

GENOVA – Si è svolto questa mattina, nell'ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, l'incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e una delegazione istituzionale proveniente dagli Stati Uniti, composta prevalentemente da membri dei Parlamenti statali della California.

La delegazione è in visita in Europa (con tappe a Nizza, Montecarlo e Genova, fra le altre) con l’obiettivo di approfondire alcuni temi strategici legati allo sviluppo urbano ed economico, con particolare attenzione al ruolo delle infrastrutture, alla logistica, alla gestione delle risorse energetiche e alla portualità.

La visita ha rappresentato un’occasione di dialogo istituzionale e di scambio di esperienze su temi di interesse comune, nell’ottica di rafforzare relazioni e possibili collaborazioni future a livello internazionale fra Genova e la California.





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