Parlamento dei ragazzi, studenti in Consiglio regionale: approvata la “Giornata regionale dello spazio”
di R.P.
1 min, 46 sec
Protagonisti dell’iniziativa sono stati 31 studenti del quarto e quinto anno dei licei Liceo Martin Luther King e Liceo Cristoforo Colombo di Genova
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