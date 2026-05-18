Parlamento dei ragazzi, studenti in Consiglio regionale: approvata la “Giornata regionale dello spazio”

Una seduta parlamentare simulata, completa di elezioni, emendamenti e votazione finale, ha concluso il progetto formativo promosso dal Consiglio regionale della Liguria insieme all’Università degli Studi di Genova nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Protagonisti dell’iniziativa sono stati 31 studenti del quarto e quinto anno dei licei Liceo Martin Luther King e Liceo Cristoforo Colombo di Genova, che nell’Aula del Consiglio regionale “Sandro Pertini” hanno dato vita al “Parlamento simulato”.

Supportati da dirigenti e funzionari dell’ente, i ragazzi hanno riprodotto il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale: dall’elezione dell’Ufficio di presidenza alla discussione di una proposta di legge, corredata da modifiche ed emendamenti, fino alla votazione finale in aula.

Il provvedimento approvato dagli studenti riguarda l’istituzione della “Giornata regionale dello spazio”, fissata il 20 luglio di ogni anno, anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna. L’obiettivo della ricorrenza è promuovere la cultura scientifica e la conoscenza delle attività spaziali. La proposta prevede inoltre il concorso annuale “Un giorno nello spazio”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria.

“Confrontarsi con tematiche di questo rilievo – ha dichiarato Stefano Balleari – consente ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al ruolo della Regione e dell’Assemblea legislativa, comprendendo da vicino il percorso di formazione delle leggi”.

Balleari ha sottolineato come la simulazione abbia rappresentato “un’importante occasione di partecipazione e consapevolezza istituzionale”, permettendo agli studenti di misurarsi direttamente con l’elaborazione di un vero disegno di legge.

Soddisfazione anche da parte di Enrico Albanesi, docente dell’Università di Genova, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra il Consiglio regionale e la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo genovese: “Il Parlamento simulato corona quattro anni di lavoro comune tra lezioni, tirocini ed esperienze pratiche. I ragazzi hanno partecipato con grande interesse e l’auspicio è che il progetto possa proseguire anche nei prossimi anni”.