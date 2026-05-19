Genova, rottamazione quinquies. Mascia: “Il Comune aderisca subito per aiutare famiglie e contribuenti”

Una delibera urgente per consentire ai cittadini genovesi di accedere alla rottamazione quinquies anche sui debiti comunali. È la richiesta avanzata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Mario Mascia, che ha presentato un ordine del giorno straordinario rivolto alla sindaca Silvia Salis e alla giunta comunale affinché il Comune di Genova aderisca alla misura entro il termine fissato del 30 giugno 2026.

Proposta – La novità nasce dall’emendamento al decreto fiscale approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, che estende la rottamazione quinquies anche alle entrate degli enti locali. La misura riguarda tributi come Imu e Tari, ma anche multe stradali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023.

Richiesta – Secondo Mascia, il Comune deve accelerare i tempi per evitare che i contribuenti restino esclusi dalla definizione agevolata. “Bando alle ciance, questa delibera è una mano tesa ai genovesi che tirano la carretta: serve subito una boccata di ossigeno nei debiti col fisco”, afferma il consigliere di Forza Italia.

Benefici – Se il Comune approverà la delibera, i cittadini potranno saldare i debiti pagando soltanto la quota capitale e le spese di notifica, evitando sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Le domande potranno essere presentate online tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, con possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.

Scadenza – La misura, però, non scatterà automaticamente. Ogni amministrazione locale dovrà approvare e pubblicare l’atto di adesione entro il 30 giugno. “Senza questa decisione – sottolinea Mascia – i genovesi con debiti relativi a Imu, Tari, rette scolastiche e multe saranno costretti a pagare l’intero importo comprensivo di sanzioni e interessi”.

Politica – Il capogruppo azzurro auspica un voto trasversale in Consiglio comunale: “Mi auguro che prevalga l’interesse pubblico dei cittadini e non la contrapposizione ideologica”.

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