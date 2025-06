Verso Sampdoria-Salernitana, tifosi blucerchiati a raccolta davanti alla Sud due ore prima del fischio d'inizio

Si scalda l'atmosfera alla vigilia dell'atteso play-out che decreterà quale club fra la Sampdoria e la Salernitana rimarrà in Serie B. I sostenitori blucerchiati del tifo organizzato chiamano a raccolta la propria gente, con un comunicato in cui invitano a presentarsi in via del Piano due ore prima del fischio d'inizio, per prepararsi 'a 180 minuti di battaglia'

Il comunicato:

La Sud chiama tutti i tifosi in Via del Piano due ore prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Salernitana, invito a indossare la maglia blucerchiata

Per la maglia, per la storia, per i padri e per i figli sampdoriani. In una parola, per la Sampdoria. La Sud ha ricordato che per lei ci sono ancora 180 minuti di battaglia da combattere, di cui 90 nell’arena del Luigi Ferraris, che sarà teatro del playout di andata di Serie Bkt contro la Salernitana. È lì, nella casa dei tifosi blucerchiati, che alle 20:30 gli uomini di Alberico Evani avranno la possibilità di riscattare l’onta di Castellammare di Stabia, per evitare la prima retrocessione in Serie C della storia del club.

Quella storia per cui La Sud e i sampdoriani hanno deciso di essere presenti allo stadio, nonostante la forte delusione e rabbia per una stagione fallimentare sotto tanti punti di vista da parte della società e della squadra. Lo hanno ribadito le centinaia di tifosi presenti il 3 giugno alla riunione in Via del Piano. Proprio in quel posto dove i gruppi organizzati blucerchiati daranno un nuovo appuntamento ai tifosi della Sampdoria, due ore prima della partita contro la Salernitana. Alle 18:30, a due passi dalla Gradinata Sud, i sostenitori sono chiamati a radunarsi, scaldare le voci, cominciare a sventolare le bandiere. Prepararsi, insomma, a oltre 90 minuti di fuoco.

“È arrivato il momento di fare ciò che più ci contraddistingue: cantare per quei colori magici“, scrive La Sud nel suo comunicato, che invita infatti tutti i tifosi della Sampdoria a presentarsi allo stadio Ferraris con la maglia blucerchiata, la più bella del mondo. Da indossare con orgoglio per questa sfida cruciale per le sorti della società, della sua storia e della sua tifoseria. Che ancora una volta, come sempre, ci sarà.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.