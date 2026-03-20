Verso la Milano - Sanremo, il podio del genovese Finn: "Vince Ganna su Van der Poel e Pogacar"

Lorenzo Finn dalla sua Avegno è intervenuto a Scignoria!. L'ha fatto in italiano, non in genovese. Chiaro, però, nei suoi concetti relativo al pronostico della Milano-Sanremo: "Dico Ganna" ha detto il talento del levante ligure che nella sua regione si è laureato campione d'italia già qualche stagione fa.

Poi, gli obiettivi stagionali: "Il Giro under 23. Purtroppo, non l'Appennino perchè l'anticipazione al 26 aprile non mi permette la partecipazione".

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