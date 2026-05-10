Rixi a Telenord: "Gli Alpini hanno portato a Genova allegria, valori e sicurezza"

"E' il valore di una tradizione, quella alpina, che riguarda anche Genova, la nostra città, che è una città di reclutamento alpino e la città che ha più adunate nella sua storia. Questa è la sesta adunata a Genova. Genova, nella storia recente, ha visto gli alpini protagonisti in tutte le emergenze della città, dall'alluvione degli anni 70, all'alluvione del 2011 e poi del 2014, alla tragedia del ponte Morandi, dove sono stati tra i primi a intervenire. È evidente che c'è un forte legame tra Genova e gli alpini, che non è solo storico, ma è anche di valore, di condivisione, di solidarietà e penso, spero, anche di costruire un futuro migliore per la nostra società, che capisca che questi sono i valori su cui bisogna educare i propri figli e i propri discendenti e in questi giorni non è stata solo una festa. È stato anche un momento in cui la città, per tutte le età, anche per le persone più anziane, ha consentito di poter godere della città, anche durante le ore di notturne, avendo la sensazione di poter girare tranquillamente senza aver paura di muoversi. Chi nelle settimane scorse temeva questa festa come un momento di rischio, invece ha dimostrato che gli alpini sono loro a garantire che nonostante una mobilitazione di quasi 400.000 persone, abbiano non solo portato allegria, ma anche sicurezza in città. Io credo che Genova ritrovi un nuovo spirito dopo questa adunata, che è uno spirito che le feste, le notti bianche, i concerti non devono trasformare i momenti di gioia in momenti di sbandamento di parte anche dei giovani, ma possono essere gestiti consentendo di far vivere la propria città, così come è avvenuta in questa adunata, che lascerà Genova ancora più bella di come l'ha trovata".

Lo ha detto Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, a Telenord.

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