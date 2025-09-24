“Verso la libertà con un bagaglio leggero”: Faggiani racconta il suo cammino interiore in un libro a Camogli

Giovedì 25 settembre alle ore 18, nella suggestiva piazzetta delle Fantasie Marine di Camogli, si terrà un incontro con lo scrittore e fotografo Franco Faggiani, che presenterà il suo nuovo libro "Verso la libertà con un bagaglio leggero", pubblicato da Aboca Edizioni. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Cenobio dei Dogi.

Il volume è una raccolta di pensieri, racconti e riflessioni ispirate al cammino solitario, reale o immaginato, in cui il sentiero diventa simbolo di libertà, trasformazione e scoperta interiore. Ad arricchire il testo, una selezione di immagini scattate direttamente dall’autore, che accompagnano e amplificano le suggestioni delle parole.

Faggiani, grande conoscitore dei percorsi a piedi, propone una narrazione personale e profonda del cammino, non come tracciato geografico, ma come esperienza esistenziale. A dialogare con lui sarà Laura Bianchi, scrittrice e giornalista esperta di ambiente, paesaggio e botanica.

Al termine dell’incontro, grazie alla collaborazione della libreria Ultima Spiaggia di Camogli, il pubblico potrà partecipare a una sessione di firmacopie con l’autore.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Camogli, in collaborazione con Aboca Edizioni e con il contributo di G.A.M. di Paini Giuseppe & C. S.r.l.

