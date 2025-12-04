La serie televisiva ligure "Sensualità a corte" festeggia i 20 anni

La celebre fiction televisiva Sensualità a Corte, lanciata l’11 aprile 2005 e ancora in produzione, celebra i suoi 20 anni di successi. Creata da Marcello Cesena (Jean Claude), la serie è tra le più viste in Italia e ha partecipato ai programmi iconici di “Mai dire…”, con il commento fuori campo della Gialappa’s Band.

Giunta alla 13ª stagione e recentemente riconfermata, la serie viene interamente girata a Genova, presso la Sala di Posa della Fondazione Genova Liguria Film Commission. Dopo il riconoscimento ricevuto a marzo ai Portofino Days, manifestazione dedicata ai mestieri dell’audiovisivo, oggi si è tenuto l’evento conclusivo dei festeggiamenti per il ventennale.

Nella sala Trasparenza della Regione Liguria, Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission e direttrice dei Portofino Days, ha intervistato i protagonisti Marcello Cesena e Simona Garbarino, approfondendo la nascita del progetto, il significato della produzione audiovisiva e le prospettive per il settore nella regione.

“Sensualità a Corte è un esempio virtuoso di come l’audiovisivo possa diventare un motore economico per il territorio – ha commentato Alessio Piana –. Creatività, professionalità e identità produttiva Made in Liguria: la Regione investe in questo settore perché genera lavoro qualificato, trattiene talenti e rende la Liguria competitiva a livello nazionale”.

“Per la Fondazione GLFC è un grande piacere supportare un progetto che ha portato in Liguria una delle fiction italiane più seguite. La serie rappresenta un modello di produttività Made in Liguria a 360 gradi, con importanti ricadute sul territorio, un esempio da replicare e ampliare anche per altre produzioni”, ha aggiunto Cristina Bolla.

