Imperia, Federico Buffa al teatro Cavour con vita e splendori di Michael Jordan

IMPERIA - “Number 23: vita e splendori di Michael Jordan” è il titolo dello spettacolo di e con Federico Buffa che andrà in scena lunedì 8 dicembre alle ore 21 al Teatro Cavour di Imperia (ingresso libero sino a esaurimento dei posti; per info: number23@provincia.imperia.it).

Lo spettacolo, incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di basket americano Michael Jordan, è l’evento conclusivo della rassegna organizzata nell’ambito del progetto “UPI Game 2.0 – Correggilostile team – Insieme per il benessere e l’inclusione”, iniziativa delle province liguri che promuove risposte efficaci sul territorio riguardo allo sport e agli stili di vita sani.

Il progetto, finanziato da Upi (Unione Province d’Italia) e Fondazione Carige, ha come capofila la Provincia di Imperia e come partner Anci–Upi Liguria, la Provincia di Savona, la Provincia della Spezia, il Forum Terzo Settore, l’Istituto alberghiero Ipsar “A. Migliorini” di Finale Ligure e l’Unione sportiva San Marziano. Partecipano, come associati, il Comune di Imperia, l’Università di Genova, il Comune della Spezia, il Coni, Federsanità e l’Ufficio scolastico regionale.

La Provincia di Imperia, che nei mesi scorsi ha promosso e organizzato i due appuntamenti iniziali – il “Tramonto in forma alla Rabina” a maggio e la “Festa dello sport” a settembre – chiude con lo spettacolo di lunedì 8 dicembre un’iniziativa che in Liguria ha coinvolto migliaia di giovani.

“Lo spettacolo di Federico Buffa, che sta riscuotendo successo in tutta Italia, chiude un ciclo di appuntamenti incentrati sui valori dello sport e dei corretti stili di vita, ai quali dobbiamo guardare con la dovuta considerazione e attenzione”, ha commentato il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola.

