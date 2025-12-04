Tutti i musei di Genova in un'unica applicazione. Montanari: "Un passo decisivo nell'evoluzione digitale della rete"

Per la prima volta, i musei di Genova si uniscono in un’unica piattaforma digitale. È disponibile sugli store Android e Apple la nuova applicazione “Musei di Genova”, che integra l’intera rete museale cittadina in un ambiente digitale modulare e accessibile sia in italiano che in inglese.

Il progetto, presentato a Palazzo Tursi dall’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari, nasce dall’evoluzione dell’app del Museo di Storia Naturale G. Doria, trasformata in un sistema scalabile capace di ospitare progressivamente tutti i musei civici, promuovendo contenuti, percorsi e servizi direttamente sullo smartphone dei visitatori.

Realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, l’iniziativa prevede l’installazione di QR code tattili agli ingressi dei principali musei, per facilitare l’accesso all’app. La struttura modulare permette a ogni museo di mantenere la propria identità e i propri contenuti, beneficiando al contempo di un sistema unitario che valorizza l’intera offerta culturale cittadina.

“La nuova app rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione digitale dei musei di Genova – commenta Montanari –. Ogni museo conserva la propria identità, ma diventa parte di un ecosistema condiviso, capace di valorizzare le collezioni, migliorare l’esperienza di visita e ampliare le opportunità di conoscenza per cittadini e turisti”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.