Genova e Istanbul unite dalla storia marittima: presidente del MuMa Marco Ansaldo in visita al Museo Navale turco

Rafforzare i legami culturali tra Italia e Turchia attraverso il patrimonio marittimo. È questo l’obiettivo della prima missione all’estero del neo Presidente dei Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova (Mu.MA), Marco Ansaldo, che ieri ha visitato il Museo Navale di Istanbul.





Durante la visita, Ansaldo ha incontrato il Direttore del museo, Capitano Kadir Ataseven, e la curatrice Ece Cetin Erkut, avviando un dialogo sulle prospettive di collaborazione tra le due istituzioni. "Genova e Istanbul hanno una lunga storia in comune, soprattutto marittima, fatta di incontri e di scontri. La vicenda di Galata, la cui Torre genovese è oggi simbolo della città più importante della Turchia, lo dimostra. Oggi questi rapporti vanno rilanciati nella cooperazione e nell’amicizia", ha dichiarato il Presidente.





La visita ha incluso un tour tra le storiche navi dell’Impero Ottomano e della Repubblica di Turchia, custodite nella prestigiosa struttura di Besiktas, affacciata sul Bosforo.





L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a sviluppare progetti congiunti, sia a livello bilaterale sia nell’ambito dell’ICMM (International Congress of Maritime Museums), con l’obiettivo di promuovere la cultura marittima e favorire il dialogo tra le istituzioni museali del Mediterraneo.

