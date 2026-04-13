Verde urbano e pianificazione a Genova: doppio confronto su Corso Podestà e Rotonda di Carignano

Due appuntamenti ravvicinati, due dossier caldi e un unico grande tema: il futuro della pianificazione urbana e del verde pubblico a Genova. Il 14 e il 16 aprile saranno infatti giornate chiave per il dibattito cittadino, con due commissioni dedicate rispettivamente al caso di Corso Podestà e alla Rotonda di Carignano.

Sul tema è intervenuto a Telenord Giorgio Scarfì, presidente del Circolo Nuova Ecologia, che sottolinea la rilevanza di questi passaggi: “Non si tratta solo di singoli progetti locali, ma di scelte che indicano chiaramente quale modello di città si vuole costruire. La gestione del verde e degli spazi urbani deve mettere al centro la qualità della vita dei cittadini e la tutela dell’ambiente”.

Il primo incontro è fissato per martedì 14 aprile alle ore 11.30 all’auditorium del Matitone, dove si riunirà una commissione municipale tematica alla presenza degli assessori Coppola e Patrone. Al centro, la vicenda di Corso Podestà, oggetto da oltre tre anni di una forte mobilitazione da parte dei cittadini contro un progetto promosso da SPIM. Una battaglia che ha acceso il dibattito sul rapporto tra interventi urbanistici e tutela del territorio.

Due giorni dopo, giovedì 16 aprile alle ore 14.30, sarà invece la volta della Rotonda di Carignano, tema di una commissione comunale convocata a Palazzo Tursi, nella Sala Rossa. Anche in questo caso, si tratta di un nodo significativo per la viabilità, la qualità degli spazi pubblici e la gestione del verde in uno dei quartieri più delicati della città.

Le due commissioni, così vicine nel calendario, rappresentano un banco di prova importante per l’amministrazione e per tutti gli attori coinvolti. Ci si attende un confronto ampio, che coinvolga istituzioni, tecnici e cittadini, su questioni cruciali come la vivibilità urbana, la sostenibilità degli interventi e la qualità delle infrastrutture.

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