Trenino di Casella, sindaco di Sant'Olcese: "Parole di Giampedrone preoccupanti"

“Dichiarazioni sorprendenti e preoccupanti. Situazione segnalata più volte, anche con relazione geologica”. Lo dice la sindaco di Sant'Olcese, Sara Dante, con riferimento alla vicenda del Trenino di Casella: https://telenord.it/trenino-di-casella-giampedrone-shock-frane-io-non-ne-so-nulla-102917

Il Comune di Sant’Olcese attraverso una nota esprime stupore e forte preoccupazione per le dichiarazioni dell’assessore regionale Giampedrone che a Telenord ha detto di non essere stato informato in modo ufficiale - con un progetto - della situazione relativa al movimento franoso in località Cà Rasori, nella frazione di Vicomorasso.

"Si tratta di affermazioni che appaiono difficilmente comprensibili e lontane dalla realtà dei fatti, considerato che l’amministrazione comunale ha segnalato la criticità in più occasioni e con atti formali, a partire da gennaio 2025, attraverso l’invio di diverse PEC agli uffici regionali competenti. Nell’ultima comunicazione è stata inoltre trasmessa una relazione geologica dettagliata, con l’obiettivo di rappresentare con chiarezza la gravità del fenomeno e la necessità di un intervento diretto e tempestivo da parte della Regione. A ciò si aggiungono ulteriori contatti, anche informali, con gli uffici dell’assessorato, finalizzati a sollecitare un sopralluogo e l’attivazione di un confronto tecnico, senza che a tali richieste sia mai seguito un riscontro concreto. Il movimento franoso, inoltre, interessa anche l’area sovrastante la ferrovia Genova–Casella, con evidenti potenziali ripercussioni su un’infrastruttura strategica per il territorio, rendendo ancora più urgente un intervento coordinato e tempestivo. In questo quadro, si prende atto della presenza sul territorio dell’assessore Scajola, che per quanto di propria competenza si è prontamente recato in loco. Tuttavia, resta necessario che tutte le strutture regionali competenti siano pienamente coinvolte, al fine di affrontare in modo adeguato una criticità complessa come quella in essere. Il Comune di Sant’Olcese rinnova pertanto la richiesta alla Regione Liguria affinché venga finalmente presa piena consapevolezza della situazione e si proceda con urgenza a sopralluoghi, verifiche e interventi concreti. Sant’Olcese non può più attendere" conclude Sara Dante.

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