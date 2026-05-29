Genova, giro di vite su vendita alcolici, locali sfitti e decoro urbano

Nuovo intervento del Comune di Genova contro il degrado urbano e gli eccessi legati al consumo di alcol. La giunta comunale ha infatti approvato una proposta di modifica al regolamento di polizia urbana, presentata dalle assessore alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi e al Commercio Tiziana Beghin. Il testo dovrà ora passare all’esame della commissione competente e successivamente essere votato dal Consiglio comunale.

Tra le principali novità introdotte figurano misure dedicate ai locali sfitti, al decoro urbano e nuove regole permanenti sulla vendita e il consumo di alcolici.

Con l’introduzione del nuovo articolo 27-bis vengono definite regole precise per la gestione dei fondi commerciali e artigianali non utilizzati. Proprietari e titolari saranno obbligati a mantenere puliti e ordinati gli spazi visibili dalla strada, oscurare le vetrine in modo decoroso entro 30 giorni e rimuovere o coprire eventuali elementi deteriorati o in cattivo stato.

L’obiettivo dell’amministrazione è contrastare situazioni di abbandono e degrado, migliorando la percezione degli spazi pubblici e l’immagine della città.

Il nuovo articolo 28-bis introduce invece una disciplina permanente sulle bevande alcoliche, sostituendo il sistema delle ordinanze temporanee adottate negli ultimi anni.

Su tutto il territorio comunale sarà vietata la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo. Inoltre, dalla mezzanotte alle 6 sarà proibito consumare oppure detenere per il consumo bevande in contenitori aperti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

"Le modifiche saranno ora sottoposte alla commissione consiliare e successivamente al Consiglio comunale – spiega l’assessora Arianna Viscogliosi –. Con questo intervento mettiamo ordine sul tema del decoro cittadino e rendiamo strutturali le misure anti-alcol, evitando continui rinnovi periodici. In questo modo garantiamo una disciplina stabile e uniforme su tutto il territorio comunale".

L’assessora sottolinea inoltre che, dopo il confronto con i Municipi, potranno essere individuate aree soggette a limitazioni ancora più severe, in base alle esigenze specifiche dei quartieri.

"Molti locali commerciali e artigianali inutilizzati versano in condizioni di scarsa manutenzione e abbandono – dichiara l’assessora al Commercio Tiziana Beghin –. Situazioni che contribuiscono a creare una percezione negativa del tessuto urbano, con ricadute sull’attrattività della città anche dal punto di vista turistico".

Secondo Beghin, le modifiche al regolamento puntano a responsabilizzare maggiormente proprietari e titolari dei fondi per prevenire fenomeni di degrado diffuso.

Il regolamento prevede inoltre la possibilità di individuare specifiche aree cittadine dove applicare norme più restrittive. La scelta sarà effettuata dalla giunta comunale, previo parere dei Municipi, sulla base di criteri legati a fenomeni di degrado urbano, assembramenti, quiete pubblica e caratteristiche del contesto urbano.

Nelle cosiddette Aree A, il divieto di consumo di alcolici sarà esteso dalle 22 alle 8 del giorno successivo. Nelle Aree B, invece, il divieto scatterà dalle 12 fino alle 8 del mattino seguente. In queste ultime zone sarà inoltre vietata, negli stessi orari, anche la vendita per asporto di bevande alcoliche refrigerate.

Infine, il testo prevede la possibilità di introdurre deroghe temporanee ai divieti in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza pubblica. Le eventuali eccezioni saranno autorizzate tramite un atto dirigenziale congiunto delle direzioni comunali competenti in materia di commercio e della Polizia Locale, seguendo le indicazioni degli assessori competenti.

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