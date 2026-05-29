Premio "Giannini" al professor Valter Longo, ricercatore genovese tra i più influenti al mondo

GENOVA - Il prestigioso Premio Amadeo Peter Giannini per la Ricerca viene conferito al Professor Valter Longo, scienziato di fama internazionale e genovese di nascita, per l’eccellenza e l’innovazione scientifica che ne contraddistinguono la straordinaria carriera nel campo della biogerontologia e dello studio della longevità.

Istituito grazie alla collaborazione tra il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e la Camera di Commercio di Genova, con il costante supporto di Regione Liguria e di Agenzia in Liguria – Il Premio Amadeo Peter Giannini, nasce con un obiettivo preciso: celebrare la straordinaria eredità del fondatore della Bank of Italy e poi della Bank of America, le cui radici affondano proprio nell'entroterra genovese, a Favale di Malvaro.

«Dall'imprenditorialità marittima al sistema bancario, passando per l'agroalimentare e arrivando oggi alla ricerca scientifica sulla longevità con il Professor Valter Longo, il Premio Giannini continua a connettere la Liguria al resto del mondo sotto il segno del progresso e del benessere comune. Il Premio Giannini ha una missione precisa: mantenere vivo il legame profondo tra le radici liguri e l'orizzonte globale, valorizzando chi, con il proprio ingegno, trasforma la società - dichiara Cristina Bolla, Presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e di GLFC - Dalle storiche rotte commerciali e finanziarie tracciate dal nostro fondatore spirituale, oggi guardiamo al benessere dell'individuo a 360 gradi. Premiare il Professor Valter Longo significa riconoscere il valore di una ricerca che non è solo scienza, ma è progresso concreto per il benessere comune e per la qualità della vita delle future generazioni».

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta il 29 maggio, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria.

L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni:

* Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria

“È un onore per me conferire questo premio a Valter Longo, figura di spicco del panorama scientifico internazionale, ricercatore tra i più influenti e stimati al mondo: un ligure, un genovese che, grazie ai suoi studi e alle sue ricerche ha saputo fornire un contributo fondamentale, in particolare per quanto riguarda la comprensione dei meccanismi biologici dell'invecchiamento – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Ancora una volta, come già accadde proprio con Amadeo Peter Giannini, un filantropo di origini liguri, porta in alto il nome della propria terra in America: è qualcosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Con questo riconoscimento – conclude Bucci - vogliamo ringraziarlo e celebrare non solo il suo straordinario lavoro, ma anche il suo encomiabile impegno umanitario e filantropico sul fronte della salute, della prevenzione e dell’educazione”.

* Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova

«Con profondo orgoglio Camera di Commercio di Genova partecipa al conferimento del Premio Giannini al Prof. Valter Longo. Le similitudini tra la figura del Professor Longo e Peter Amadeo Giannini sono molteplici, dalle radici agli obiettivi ottenuti e riconoscimenti conseguiti. Entrambi partiti dalla nostra Liguria, hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale: dal sistema di supporto bancario di Giannini alla dieta della longevità del Prof. Longo, entrambi hanno apportato notevoli miglioramenti nella vita delle persone. In particolare, con grande entusiasmo accogliamo il premio al Professore poiché assolutamente in linea con i progetti destinati alla nutrizione, al benessere e alla sostenibilità che Camera di Commercio porta avanti ormai da 15 anni, in perfetta sinergia con l'Università di Genova, la Società Italiana di Nutrizione Umana e i marchi di certificazione geografica Liguria Gourmet» dichiara Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova.

• Gianluca Ratto, Assessore alla Promozione della Città di Chiavari

«Il Premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure. Siamo particolarmente orgogliosi che questo premio, annunciato durante l’ultima edizione dell’Economic Forum Giannini ospitata a Chiavari — manifestazione che, giunta alla sesta edizione, si conferma sempre più un punto di riferimento nel panorama economico e culturale ligure— trovi oggi una così importante consacrazione con il conferimento al professor Valter Longo, eccellenza scientifica ligure conosciuta e apprezzata in tutto il mondo» spiega Gianluca Ratto, assessore alla Promozione della Città di Chiavari.

Il Premio Amadeo Peter Giannini

Il Premio Amadeo Peter Giannini viene assegnato a personalità, aziende e istituzioni che incarnano i valori cardine di Giannini: lungimiranza, etica, innovazione, filantropia e valorizzazione del patrimonio italiano e del territorio.

Dall’epopea dell’imprenditorialità marittima alle vette del sistema bancario internazionale, passando per la valorizzazione del comparto agroalimentare, fino ad approdare oggi alle frontiere più avanzate della ricerca scientifica sulla longevità. Il Premio Internazionale Amadeo Peter Giannini si conferma un formidabile catalizzatore di eccellenze, capace di unire la Liguria al resto del mondo nel segno dell’innovazione e della responsabilità sociale.

Il premio è diviso in varie sezioni e categorie, e per alcune categorie vanta anche la collaborazione con gli Stati Generali del Patrimonio Italiano. Ecco una panoramica di alcuni dei riconoscimenti e dei premiati più significativi delle passate edizioni:

* Banca Mediolanum (Premio per l'Etica e il Patrimonio Italiano - 2025)

Assegnato nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, con la collaborazione degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, per aver contribuito, in quasi trent'anni di attività, alla crescita e al progresso sociale con etica e rispetto, sostenendo parallelamente importanti iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano.

* Elettra Marconi (Premio Per la Comunicazione - 2025)

Figlia del Premio Nobel Guglielmo Marconi, persegue le attività di valorizzazione del grande inventore italiano, legato al Golfo del Tigullio, dove sono stati realizzati i principali esperimenti che hanno rivoluzionato il mondo, a bordo della nave “Elettra”.

Consegnato durante l’ Economic Forum Peter Giannini a Chiavari.

*Ornella Barra (Premio – 2024)

Ricopre la carica di Chief Operating Officer, International presso Walgreens Boots Alliance. Originaria di Chiavari, si laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Genova e inizia come farmacista, dapprima gestendo e poi comprando una farmacia. Nel 1984 fonda la società di distribuzione farmaceutica Di Pharma. Nel 1986, Di Pharma si fonde con Alleanza Salute Italia. Nel corso dei diversi cicli di trasformazione che hanno portato alla creazione di Walgreens Boots Alliance nel 2014, ha ricoperto molteplici ruoli come membro dei Consigli di Amministrazione di molte delle aziende (sia quotate che non) del Gruppo.

Consegnato durante l’ Economic Forum Peter Giannini a Chiavari.

* Tommaso Pellicci (Premio Sez. Sistema Audiovisivo – 2024)

Per le importanti produzioni audiovisive realizzate per valorizzare “La Liguria terra da Spot”.

Consegnato durante il Portofino Days - Portofino.

* Banca Passadore (Premio sul Sistema Bancario - 2022)

Consegnato a Luigi Passadore durante l’ Economic Forum Peter Giannini a Chiavari. Un riconoscimento che intende premiare gli istituti di credito capaci di mantenere un forte legame di fiducia con il territorio, unendo la solidità finanziaria alla visione etica che fu proprio del "banchiere degli umili".

* Francesco Bruzzo (Sezione Agricoltura - 2022)

Già presidente del Consorzio di tutela dell'Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure, è stato insignito del premio (consegnato al Salone Agroalimentare Ligure di Finalborgo) per la competenza, l'umanità e l'impegno determinante nel processo di certificazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari liguri nel mondo.

* Ignazio Messina & C. S.p.A. (Prima Edizione - 2021)

La storica compagnia di navigazione genovese si è aggiudicata la primissima edizione del Premio, consegnata a Villa Durazzo Bombrini in occasione del Digital Fiction Festival. Il riconoscimento ha premiato lo spirito imprenditoriale, la resilienza e la capacità di fare rete a livello internazionale partendo dalla Liguria.

Il Premio rappresenta un simbolo di identità e territorio che porta con sé un forte legame con le origini della famiglia Giannini: l'onorificenza è tradizionalmente realizzata attraverso la Camera di Commercio di Genova con la collaborazione delle aziende che fanno parte del Marchio di Qualità Artigiani in Liguria.

Quest’anno il prestigioso riconoscimento accende i riflettori sulla salute e sul futuro dell'umanità, celebrando il lavoro del Professor Valter Longo nato a Genova, scienziato di fama internazionale e pioniere negli studi sull’invecchiamento e sulla biochimica della longevità.

Il Premio Amadeo Peter Giannini si presenta come un’opera contemporanea dal forte valore simbolico e iconico, capace di coniugare innovazione e identità ligure.

L’ispirazione artistica del premio si sviluppa attraverso un linguaggio ispirato alla pop art, nel quale le figure di Amadeo Peter Giannini e del Professor Valter Longo si riflettono idealmente l’una nell’altra, quasi a rappresentare un dialogo tra passato e futuro.

Due uomini, due epoche, due percorsi straordinari accomunati dalla stessa origine genovese e dallo stesso slancio verso l’America. Da una parte Amadeo Peter Giannini, protagonista della rivoluzione bancaria americana e promotore di un nuovo modello economico capace di sostenere crescita, sviluppo e cultura. Dall’altra, Valter Longo, scienziato e ricercatore, che ha dedicato la propria vita allo studio della longevità e della salute umana, contribuendo a diffondere una nuova cultura della prevenzione e del benessere alimentare.

Nel premio le due figure si osservano e si richiamano reciprocamente, come se il viaggio dell’uno trovasse continuità nell’altro: il passato che ritorna al futuro attraverso l’ingegno, la ricerca, il coraggio del viaggio e la capacità di trasformare idee nate in Liguria in innovazione e sviluppo.

Sullo sfondo emerge la Liguria: il mare, i suoi colori, il profilo del promontorio di Portofino, simbolo della nostra terra aperta al mondo. Da questo paesaggio ideale prende forma un viaggio che conduce fino al Golden Gate di San Francisco, immagine evocativa dell’incontro tra due mondi, tra Mediterraneo e U.S.A.

I colori scelti — il blu profondo, l’azzurro del mare e un verde sfumato, ispirato alla terra ligure — richiamano l’identità mediterranea e la luce della nostra costa, creando un equilibrio visivo armonioso.

Nella parte dedicata al Professor Longo compare inoltre un elemento grafico ispirato al DNA, simbolo della ricerca scientifica sulla longevità e dell’essere umano che custodisce dentro di sé il mistero e l’essenza stessa della vita. Un richiamo alla scienza, ma anche alla centralità della persona e alla responsabilità della ricerca verso il futuro dell’umanità e che ispira il tema della longevità e della ricerca. A chiudere idealmente la narrazione visiva dell’opera compare un ciak cinematografico con la data della giornata odierna: un omaggio al senso di un’opera ancora in movimento, di una storia che continua a scriversi attraverso nuove idee, nuove sfide e nuove generazioni, il tutto ispirato dalla ricerca.

Il Premio di questa edizione, ideato dalla Camera di Commercio di Genova, rappresenta una originale fusione tra design contemporaneo, arte tipografica, lavorazione del legno e creatività. L’innovazione artistica incontra così il prezioso “saper fare” custodito dai maestri corniciai “Artigiani in Liguria”, dando vita non soltanto a un riconoscimento istituzionale, ma a un autentico oggetto d’arte, capace di raccontare l’identità, il talento e l’anima della nostra terra: una Liguria creativa, aperta al mondo e portatrice di un “DNA unico”, fatto di ingegno, cultura e visione.

Nel corso dell'incontro è stato proiettato un video celebrativo ed esplicativo dedicato alle fondamentali attività di ricerca e all'impegno scientifico e divulgativo del Professor Longo, che ha preceduto il momento solenne della consegna del Premio.

Le motivazioni del Premio Amadeo Peter Giannini per la Ricerca a Valter Longo

Il Premio Amadeo Peter Giannini per la Ricerca viene conferito al Professor Valter Longo per l'eccellenza e l'innovazione scientifica che contraddistinguono la sua straordinaria carriera internazionale nel campo della biogerontologia e dello studio della longevità.

Direttore dell’Istituto sulla Longevità alla University of Southern California (USC) di Los Angeles e Fondatore delle organizzazioni non profit Fondazione Valter Longo ETS e Create Cures Foundation, il Professor Longo ha rivoluzionato la comprensione dei meccanismi biologici dell'invecchiamento. Grazie a intuizioni pionieristiche, il suo laboratorio è stato il primo a identificare i geni coinvolti nei processi di senescenza, dimostrando come la loro modulazione possa contrastare l'insorgenza e la progressione delle principali patologie correlate all’avanzamento dell’età.

Le sue ricerche d'avanguardia sulla restrizione calorica e, in particolare, l'ideazione e lo sviluppo della "dieta mima - digiuno", hanno aperto nuove e rivoluzionarie frontiere terapeutiche e preventive. I suoi studi clinici hanno dimostrato come interventi dietetici mirati siano in grado di favorire la rigenerazione cellulare, proteggere i tessuti sani durante i trattamenti chemioterapici e ridurre i fattori di rischio per le malattie croniche, migliorando concretamente la salute dell'uomo.

Inserito dal "Time Magazine" tra le 50 persone più influenti al mondo nell’ambito della salute e riconosciuto globalmente tra gli scienziati più citati della comunità scientifica (Highly Cited Researcher), il Professor Longo incarna perfettamente lo spirito di lungimiranza e progresso del filantropo Amadeo Peter Giannini oltre alla sua vision nei confronti della ricerca scientifica.

Al rigore dello scienziato si unisce un profondo ed encomiabile impegno umanitario e filantropico, il Professor Longo persegue la missione di rendere la salute, la prevenzione e le terapie integrative accessibili a tutti, educando le generazioni presenti e future a una longevità sana. Per l’altissimo valore delle sue scoperte, per aver saputo coniugare la ricerca di base con la sperimentazione clinica e per il costante impegno a favore del benessere della collettività e della democratizzazione della cura, si conferisce al Professor Valter Longo il Premio Amadeo Peter Giannini per la ricerca.

Dichiarazione del Professor Valter Longo:

”Ricevere il Premio Amadeo Peter Giannini è un onore profondo, che mi riporta alle origini, a Genova, dove ho trascorso una parte così importante della mia vita e dove sono nate le mie prime curiosità e la voglia di capire come funziona il mondo. La scienza sulla longevità non deve restare solo nei laboratori: l'impegno e la soddisfazione degli scienziati è anche tradurla in strumenti concreti, accessibili. Come Giannini, l'intento del mio lavoro e delle mie Fondazioni in Italia e in America è mettere conoscenze e abilità al servizio di tutti, non solo di pochi — perché una vita lunga e in salute non sia un privilegio, ma una possibilità concreta per tutti."

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