Liguria, caos autostrade: A10 chiusa tra Varazze e Albisola, traffico in tilt anche su A7 e A12

Un pomeriggio di forti disagi per gli automobilisti sul nodo autostradale genovese. Tra traffico intenso, un incidente sulla A10 e veicoli in avaria, si sono formate lunghe code su diverse tratte della rete ligure, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Incidente - La situazione più critica si è registrata poco dopo le 15 sulla A10 Genova-Savona, dove un incidente tra un’auto e un mezzo pesante ha portato alla chiusura temporanea del tratto compreso tra Varazze e Albisola in direzione Savona. Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato, con circa cinque chilometri di coda verso Savona. Per gli automobilisti diretti a ponente è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Varazze, con deviazione lungo la strada statale Aurelia e successivo rientro ad Albisola.

Code - Disagi anche nel tratto tra Arenzano e Varazze, dove si sono accumulati ulteriori rallentamenti. Criticità diffuse anche sulle altre principali direttrici autostradali liguri. In A10 si sono registrate code tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 a causa del traffico intenso.

Sulla A12, invece, un veicolo in avaria ha provocato circa tre chilometri di coda tra Rapallo e Genova. Rallentamenti anche sulla A7 Milano-Genova, con due chilometri di coda tra Ronco Scrivia e Busalla e difficoltà in uscita a Ronco Scrivia per i veicoli provenienti da Milano.

Assistenza - Durante l’emergenza, il personale di Autostrade per l’Italia ha avviato la distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti bloccati in coda sotto il caldo di queste ore.

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