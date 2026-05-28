Assoutenti: “Su Amt serve un incontro urgentissimo con il nuovo direttore generale"”

“Le continue segnalazioni relative a bus guasti, corse saltate e disservizi che stanno colpendo quotidianamente i cittadini genovesi impongono un confronto immediato con i vertici di AMT”.



Lo dichiara Assoutenti Liguria, dopo le notizie emerse sulla situazione del trasporto pubblico cittadino.



“Comprendiamo le difficoltà di una fase di transizione e riorganizzazione – dichiara Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria – ma oggi il tema centrale è garantire un servizio minimo efficiente e affidabile agli utenti, ai lavoratori, agli studenti e alle persone anziane che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico locale”.



Assoutenti chiede quindi “un incontro urgentissimo con il nuovo direttore generale di AMT per conoscere nel dettaglio le criticità esistenti, il piano operativo previsto per affrontarle e le tempistiche concrete per il ritorno alla normalità”.



“Non possiamo assistere passivamente a un peggioramento del servizio – conclude Truzzi –. I cittadini stanno pagando il prezzo di una situazione che richiede risposte immediate, trasparenza e interventi concreti”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.